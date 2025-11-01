Новая президентка Ирландии хочет сделать ирландский главным языком своей резиденции

Кэтрин Коннолли заявила, что ирландский язык станет приоритетом, а сотрудники резиденции должны владеть им.

Новоизбранная президентка Ирландии Кэтрин Коннолли заявила, что стремится сделать ирландский язык рабочим языком своей резиденции и планирует требовать от части сотрудников владения им. Об этом сообщает Irish Times.

В своем первом интервью после победы на выборах Коннолли рассказала, что во время кампании была впечатлена тем, как много людей пытались общаться с ней на ирландском языке.

«Мне не нравится выражение cúpla focal, но их усилия говорить со мной на ирландском и использовать то, что они знали, произвели на меня впечатление», — сказала Коннолли.

Она также подтвердила, что владение ирландским станет одним из критериев для ее будущих сотрудников.

«Да. Я буду сосредотачиваться на многих вещах — на людях с инвалидностью и на многих других вопросах. У меня не так много вакансий, я бы сказала, что все еще получаю информацию об этом, но ирландский язык будет на первом месте», — подчеркнула президентка.

Ранее источник, близкий к Коннолли, сообщал, что «ирландский язык будет на первом плане» во время ее президентства, а команда планирует сделать его рабочим языком Áras an Uachtaráin — официальной резиденции президента Ирландии.

«Я сделаю все возможное, чтобы вывести ирландский язык с маргинеса и использовать его», — сказала Коннолли.

Пока детали реализации этой инициативы не разглашаются. Команда Коннолли готовится к инаугурации, запланированной на 11 ноября в Дублинском замке.

Как известно, ирландский язык — один из двух государственных языков Ирландии наряду с английским и официальный язык Европейского Союза. По данным переписи населения 2016 года, им владеют более 1,7 миллиона человек, но лишь около 70 тысяч используют его ежедневно.

