ЄС створює новий розвідувальний підрозділ під керівництвом Урсули фон дер Ляєн — Financial Times

12:41, 11 листопада 2025
Європейська комісія планує створити власну розвідку під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.
Фото: EP
Європейська комісія розпочала формування нового розвідувального органу, який працюватиме під безпосереднім керівництвом президента ЄК Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, ознайомлені з планами.

Метою створення нового підрозділу є підвищення ефективності використання розвідувальної інформації, яку збирають національні спецслужби країн ЄС. Орган, який діятиме в межах секретаріату-генералі Єврокомісії, має об’єднати аналітиків і представників із розвідувальних структур держав-членів, щоб налагодити обмін даними та координацію спільних дій.

За даними видання, створення цього підрозділу стало відповіддю на повномасштабну війну Росії проти України, а також на заяви Дональда Трампа про можливе скорочення американської підтримки безпеки Європи. Євросоюз, з огляду на нові виклики, переглядає власні оборонні можливості та готує найбільшу з часів холодної війни програму переозброєння.

Один зі співрозмовників FT пояснив:

«Розвідувальні служби держав-членів знають багато, і Комісія знає багато. Потрібен кращий механізм, щоб об’єднати ці знання й ефективніше використовувати їх».

Попри стратегічну мету, ініціатива вже викликала занепокоєння серед представників Європейської служби зовнішніх дій, яка нині курує Центр розвідки та ситуаційного аналізу (Intcen). Частина дипломатів побоюється дублювання функцій і послаблення ролі Intcen.

Офіційний речник Єврокомісії підтвердив, що Брюссель «розглядає варіанти посилення власних можливостей у сфері безпеки та розвідки», зокрема через створення спеціалізованого підрозділу. Конкретні терміни реалізації наразі не визначені.

Аналітики вважають, що ініціатива може зіткнутися з опором деяких столиць ЄС, зокрема Франції, яка традиційно неохоче ділиться секретною інформацією, а також держав, де зростає вплив проросійських політичних сил.

Раніше Урсула фон дер Ляєн ініціювала створення «коледжу безпеки» для єврокомісарів, а також запустила низку проєктів у сфері оборони — зокрема програму супутників Iris2  і фінансування закупівель зброї для України.

