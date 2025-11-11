ЄС створює новий розвідувальний підрозділ під керівництвом Урсули фон дер Ляєн — Financial Times

Європейська комісія планує створити власну розвідку під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Європейська комісія розпочала формування нового розвідувального органу, який працюватиме під безпосереднім керівництвом президента ЄК Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, ознайомлені з планами.

Метою створення нового підрозділу є підвищення ефективності використання розвідувальної інформації, яку збирають національні спецслужби країн ЄС. Орган, який діятиме в межах секретаріату-генералі Єврокомісії, має об’єднати аналітиків і представників із розвідувальних структур держав-членів, щоб налагодити обмін даними та координацію спільних дій.

За даними видання, створення цього підрозділу стало відповіддю на повномасштабну війну Росії проти України, а також на заяви Дональда Трампа про можливе скорочення американської підтримки безпеки Європи. Євросоюз, з огляду на нові виклики, переглядає власні оборонні можливості та готує найбільшу з часів холодної війни програму переозброєння.

Один зі співрозмовників FT пояснив:

«Розвідувальні служби держав-членів знають багато, і Комісія знає багато. Потрібен кращий механізм, щоб об’єднати ці знання й ефективніше використовувати їх».

Попри стратегічну мету, ініціатива вже викликала занепокоєння серед представників Європейської служби зовнішніх дій, яка нині курує Центр розвідки та ситуаційного аналізу (Intcen). Частина дипломатів побоюється дублювання функцій і послаблення ролі Intcen.

Офіційний речник Єврокомісії підтвердив, що Брюссель «розглядає варіанти посилення власних можливостей у сфері безпеки та розвідки», зокрема через створення спеціалізованого підрозділу. Конкретні терміни реалізації наразі не визначені.

Аналітики вважають, що ініціатива може зіткнутися з опором деяких столиць ЄС, зокрема Франції, яка традиційно неохоче ділиться секретною інформацією, а також держав, де зростає вплив проросійських політичних сил.

Раніше Урсула фон дер Ляєн ініціювала створення «коледжу безпеки» для єврокомісарів, а також запустила низку проєктів у сфері оборони — зокрема програму супутників Iris2 і фінансування закупівель зброї для України.

