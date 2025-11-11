ЕС создает новое разведывательное подразделение под руководством Урсулы фон дер Ляйен — Financial Times

Европейская комиссия планирует создать свою разведку под руководством Урсулы фон дер Ляен.

Фото: EP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия начала формирование нового разведывательного органа, который будет работать под непосредственным руководством президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Цель создания нового подразделения — повысить эффективность использования разведывательной информации, собираемой национальными спецслужбами стран ЕС. Орган, который будет действовать в рамках секретариата-генерала Еврокомиссии, должен объединить аналитиков и представителей разведывательных структур государств-членов для налаживания обмена данными и координации совместных действий.

По данным издания, создание этого подразделения стало ответом на полномасштабную войну России против Украины, а также на заявления Дональда Трампа о возможном сокращении американской поддержки безопасности Европы. Евросоюз, учитывая новые вызовы, пересматривает собственные оборонные возможности и готовит крупнейшую со времен холодной войны программу перевооружения.

Один из собеседников FT пояснил:

«Разведывательные службы государств-членов знают многое, и Комиссия знает многое. Нужен лучший механизм, чтобы объединить эти знания и использовать их эффективнее».

Несмотря на стратегическую цель, инициатива уже вызвала обеспокоенность среди представителей Европейской службы внешних действий, которая сейчас курирует Центр разведки и ситуационного анализа (Intcen). Часть дипломатов опасается дублирования функций и ослабления роли Intcen.

Официальный представитель Еврокомиссии подтвердил, что Брюссель «рассматривает варианты усиления собственных возможностей в сфере безопасности и разведки», в частности через создание специализированного подразделения. Конкретные сроки реализации пока не определены.

Аналитики считают, что инициатива может столкнуться с сопротивлением некоторых столиц ЕС, в частности Франции, которая традиционно неохотно делится секретной информацией, а также стран, где усиливается влияние пророссийских политических сил.

Ранее Урсула фон дер Ляйен инициировала создание «колледжа безопасности» для еврокомиссаров, а также запустила ряд проектов в сфере обороны — в частности программу спутников Iris2 и финансирование закупок оружия для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.