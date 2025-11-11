  1. В мире

ЕС создает новое разведывательное подразделение под руководством Урсулы фон дер Ляйен — Financial Times

12:41, 11 ноября 2025
Европейская комиссия планирует создать свою разведку под руководством Урсулы фон дер Ляен.
Фото: EP
Европейская комиссия начала формирование нового разведывательного органа, который будет работать под непосредственным руководством президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Цель создания нового подразделения — повысить эффективность использования разведывательной информации, собираемой национальными спецслужбами стран ЕС. Орган, который будет действовать в рамках секретариата-генерала Еврокомиссии, должен объединить аналитиков и представителей разведывательных структур государств-членов для налаживания обмена данными и координации совместных действий.

По данным издания, создание этого подразделения стало ответом на полномасштабную войну России против Украины, а также на заявления Дональда Трампа о возможном сокращении американской поддержки безопасности Европы. Евросоюз, учитывая новые вызовы, пересматривает собственные оборонные возможности и готовит крупнейшую со времен холодной войны программу перевооружения.

Один из собеседников FT пояснил:

«Разведывательные службы государств-членов знают многое, и Комиссия знает многое. Нужен лучший механизм, чтобы объединить эти знания и использовать их эффективнее».

Несмотря на стратегическую цель, инициатива уже вызвала обеспокоенность среди представителей Европейской службы внешних действий, которая сейчас курирует Центр разведки и ситуационного анализа (Intcen). Часть дипломатов опасается дублирования функций и ослабления роли Intcen.

Официальный представитель Еврокомиссии подтвердил, что Брюссель «рассматривает варианты усиления собственных возможностей в сфере безопасности и разведки», в частности через создание специализированного подразделения. Конкретные сроки реализации пока не определены.

Аналитики считают, что инициатива может столкнуться с сопротивлением некоторых столиц ЕС, в частности Франции, которая традиционно неохотно делится секретной информацией, а также стран, где усиливается влияние пророссийских политических сил.

Ранее Урсула фон дер Ляйен инициировала создание «колледжа безопасности» для еврокомиссаров, а также запустила ряд проектов в сфере обороны — в частности программу спутников Iris2 и финансирование закупок оружия для Украины.

