Макрон висунув дві умови щодо використання заморожених активів РФ для надання «репараційного кредиту» Україні

Франція підтримає виділення «репараційного кредиту» Україні за виконання двох основних вимог.

На полях засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад розповів про умови, висунуті президентом Франції Емманюелем Макроном щодо надання Україні «репараційного кредиту» на основі заморожених активів Росії.

«Ми працювали з Єврокомісією, з нашими партнерами в Європейській раді над пропозицією щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, особливо військових потреб України, з кількома суворими умовами, які президент Макрон окреслив на останній Європейській раді», – сказав Аддад, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, одна з умов полягає в тому, що схема має відповідати міжнародному праву.

«Це означає, що це - не конфіскація заморожених активів. Але ми можемо використовувати це як аванс російських репарацій. Друге: нам потрібно, щоб це було гарантовано бюджетом ЄС, а також працювати з іншими членами G7 щодо надання фінансових гарантій. Тому нам потрібні фінансові гарантії від держав-членів, з довгострокового бюджету ЄС (MFF), а також від країн G7», – уточнив Аддад.

Міністр додав, що саме питання про наявність гарантій "змушує деяких наших партнерів, наприклад Бельгію, хвилюватися, і ми розуміємо і чуємо це".

«Зрештою, це має супроводжуватися суворим принципом європейської преференції, який полягає в тому, що якщо ми маємо цю позику, цю репараційну позику, вона також має підтримувати закупівлі та придбання в межах європейської оборонної промисловості, а також тісну співпрацю між європейською оборонною промисловістю та українською оборонною промисловістю», – підсумував Аддад.

