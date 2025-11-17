  1. У світі

Макрон висунув дві умови щодо використання заморожених активів РФ для надання «репараційного кредиту» Україні

19:28, 17 листопада 2025
Франція підтримає виділення «репараційного кредиту» Україні за виконання двох основних вимог.
Макрон висунув дві умови щодо використання заморожених активів РФ для надання «репараційного кредиту» Україні
Фото: 1tv.ge
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На полях засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад розповів про умови, висунуті президентом Франції Емманюелем Макроном щодо надання Україні «репараційного кредиту» на основі заморожених активів Росії.

«Ми працювали з Єврокомісією, з нашими партнерами в Європейській раді над пропозицією щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, особливо військових потреб України, з кількома суворими умовами, які президент Макрон окреслив на останній Європейській раді», – сказав Аддад, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, одна з умов полягає в тому, що схема має відповідати міжнародному праву.

«Це означає, що це - не конфіскація заморожених активів. Але ми можемо використовувати це як аванс російських репарацій. Друге: нам потрібно, щоб це було гарантовано бюджетом ЄС, а також працювати з іншими членами G7 щодо надання фінансових гарантій. Тому нам потрібні фінансові гарантії від держав-членів, з довгострокового бюджету ЄС (MFF), а також від країн G7», – уточнив Аддад.

Міністр додав, що саме питання про наявність гарантій "змушує деяких наших партнерів, наприклад Бельгію, хвилюватися, і ми розуміємо і чуємо це".

«Зрештою, це має супроводжуватися суворим принципом європейської преференції, який полягає в тому, що якщо ми маємо цю позику, цю репараційну позику, вона також має підтримувати закупівлі та придбання в межах європейської оборонної промисловості, а також тісну співпрацю між європейською оборонною промисловістю та українською оборонною промисловістю», – підсумував Аддад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія кредит Україна Франція активи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]