Макрон выдвинул два условия по использованию замороженных активов РФ для предоставления «репарационного кредита» Украине

Франция поддержит выделение «репарационного кредита» Украине при выполнении двух основных требований.

На полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад рассказал об условиях, выдвинутых президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно предоставления Украине «репарационного кредита» на основе замороженных активов России.

«Мы работали с Еврокомиссией, с нашими партнерами в Европейском совете над предложением по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, особенно военных потребностей Украины, с несколькими строгими условиями, которые президент Макрон очертил на последнем Европейском совете», – сказал Аддад, сообщает «Европейская правда».

По его словам, одно из условий состоит в том, что схема должна соответствовать международному праву.

«Это значит, что это – не конфискация замороженных активов. Но мы можем использовать это как аванс российских репараций. Второе: нам нужно, чтобы это было гарантировано бюджетом ЕС, а также работать с другими членами G7 по предоставлению финансовых гарантий. Поэтому нам нужны финансовые гарантии от государств-членов и долгосрочного бюджета ЕС (MFF), а также от стран G7», – уточнил Аддад.

Министр добавил, что именно вопрос о наличии гарантий «заставляет некоторых наших партнеров, например, Бельгию, волноваться, и мы понимаем и слышим это».

«В конце концов, это должно сопровождаться строгим принципом европейской преференции, который заключается в том, что если мы имеем этот заем, этот репарационный заем, он также должен поддерживать закупки и приобретения в рамках европейской оборонной промышленности, а также тесное сотрудничество между европейской оборонной промышленностью и украинской оборонной промышленностью», – подытожил Аддад.

