Макрон выдвинул два условия по использованию замороженных активов РФ для предоставления «репарационного кредита» Украине

19:28, 17 ноября 2025
Франция поддержит выделение «репарационного кредита» Украине при выполнении двух основных требований.
Фото: 1tv.ge
На полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад рассказал об условиях, выдвинутых президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно предоставления Украине «репарационного кредита» на основе замороженных активов России.

«Мы работали с Еврокомиссией, с нашими партнерами в Европейском совете над предложением по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, особенно военных потребностей Украины, с несколькими строгими условиями, которые президент Макрон очертил на последнем Европейском совете», – сказал Аддад, сообщает «Европейская правда».

По его словам, одно из условий состоит в том, что схема должна соответствовать международному праву.

«Это значит, что это – не конфискация замороженных активов. Но мы можем использовать это как аванс российских репараций. Второе: нам нужно, чтобы это было гарантировано бюджетом ЕС, а также работать с другими членами G7 по предоставлению финансовых гарантий. Поэтому нам нужны финансовые гарантии от государств-членов и долгосрочного бюджета ЕС (MFF), а также от стран G7», – уточнил Аддад.

Министр добавил, что именно вопрос о наличии гарантий «заставляет некоторых наших партнеров, например, Бельгию, волноваться, и мы понимаем и слышим это».

«В конце концов, это должно сопровождаться строгим принципом европейской преференции, который заключается в том, что если мы имеем этот заем, этот репарационный заем, он также должен поддерживать закупки и приобретения в рамках европейской оборонной промышленности, а также тесное сотрудничество между европейской оборонной промышленностью и украинской оборонной промышленностью», – подытожил Аддад.

россия кредит Украина Франция активы

