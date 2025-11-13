  1. В мире

Еврокомиссия ищет варианты помощи Украине, если сорвется план «репарационного кредита», — Фон дер Ляен

20:22, 13 ноября 2025
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен представила различные варианты финансирования поддержки Украины, кроме привлечения замороженных российских активов.
Фото: Getty Images
Евросоюз может совместно одолжить средства Украине, если его план передачи «репарационного кредита» с замороженных российских активов будет сорван, заявила в своем выступлении перед Европейским парламентом президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Politico.

Сообщается, что Комиссия хотела бы использовать хранящиеся в Европе российские государственные активы для поддержки «репарационного кредита» Украине в размере 140 миллиардов евро. Но эта идея встретила сопротивление Бельгии, что заставило исполнительный орган ЕС искать альтернативы. Ставки для Бельгии высоки, поскольку она является местом расположения финансовой фирмы Euroclear, владеющей большей частью замороженных активов, и опасается, что эта инициатива может создать юридические и финансовые риски.

Если план активов не будет реализован, фон дер Ляен предложила выпустить общий долг ЕС, который будет погашен национальными капиталами. Другой вариант подразумевает поручение каждой стране индивидуально финансировать Украину через свои национальные бюджеты. Однако оба варианта неприемлемы для стран с высоким уровнем задолженности, таких как Франция и Италия, имеющие мало средств для финансирования Украины.

Фон дер Ляен заявила на пленарном заседании Европарламента, что использование замороженных российских активов «является самым эффективным способом поддержки обороны Украины и ее экономики. И самым четким способом дать России понять, что время не на ее стороне».

