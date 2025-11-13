  1. У світі

Єврокомісія шукає варіанти допомоги Україні, якщо зірветься план «репараційного кредиту», — Фон дер Ляєн

20:22, 13 листопада 2025
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн представила різні варіанти фінансування підтримки України, окрім залучення заморожених російських активів.

Фото: Getty Images
Євросоюз може спільно позичити кошти Україні, якщо його план передачі «репараційного кредиту» із заморожених російських активів буде зірвано, заявила у своєму виступі перед Європейським парламентом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Politico.

Повідомляється, що Комісія хотіла б використати російські державні активи, що зберігаються в Європі, для підтримки «репараційного кредиту» Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Але ця ідея зустріла супротив з боку Бельгії, що змусило виконавчий орган ЄС шукати альтернативи. Ставки для Бельгії високі, оскільки вона є місцем розташування фінансової фірми Euroclear, яка володіє більшою частиною заморожених активів, і побоюється, що ця ініціатива може створити юридичні та фінансові ризики.

Якщо план щодо активів не буде реалізовано, фон дер Ляєн запропонувала випустити спільний борг ЄС, який буде погашено національними капіталами. Інший варіант передбачає доручення кожній країні індивідуально фінансувати Україну через свої національні бюджети. Однак обидва варіанти є неприйнятними для країн з високим рівнем заборгованості, таких як Франція та Італія, які мають мало коштів для фінансування України.

Фон дер Ляєн заявила під час пленарного засідання Європарламенту, що використання заморожених російських активів «є найефективнішим способом підтримки оборони України та її економіки. І найчіткішим способом дати Росії зрозуміти, що час не на її боці».

