У Британії відправили за ґрати чоловіка, який вдарив службового поліцейського собаку

Фото: nylabone.com

У Великій Британії суд виніс вирок чоловіку, який під час затримання вдарив службову поліцейську собаку прямо по голові. Про це повідомляє Bournemouth Echo.

Інцидент стався під час затримання підозрюваного, коли службовий собака, допомагаючи своєму напарнику-поліцейському, наблизився до фігуранта, що чинив опір. У відповідь чоловік вдарив тварину, завдавши їй серйозної травми.

Суд врахував жорстоку поведінку щодо службового собаки, що є частиною правоохоронної системи, і ухвалив рішення про ув’язнення фігуранта. Його визнали винним у нападі на тварину, яка виконувала службові обов’язки разом із поліцейським під час затримання.

Чоловіка ув'язнили на чотири місяці та два тижні, а також зобов'язали заплатити 154 фунтів стерлінгів.

