  1. В мире

В Великобритании отправили за решетку мужчину, который ударил служебную полицейскую собаку

21:06, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчину признали виновным в нападении на животное, выполнявшее служебные обязанности.
В Великобритании отправили за решетку мужчину, который ударил служебную полицейскую собаку
Фото: nylabone.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании суд вынес приговор мужчине, который во время задержания ударил служебную полицейскую собаку прямо по голове. Об этом сообщает Bournemouth Echo.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел во время задержания подозреваемого, когда служебная собака, помогая своему напарнику-полицейскому, приблизилась к фигуранту, оказывавшему сопротивление. В ответ мужчина ударил животное, причинив ему серьезную травму.

Суд учел жестокое обращение со служебной собакой, которая является частью правоохранительной системы, и принял решение о лишении фигуранта свободы. Его признали виновным в нападении на животное, выполнявшее служебные обязанности вместе с полицейским во время задержания.

Мужчину приговорили к четырем месяцам и двум неделям лишения свободы, а также обязали уплатить штраф в размере 154 фунтов стерлингов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]