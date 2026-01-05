В Великобритании отправили за решетку мужчину, который ударил служебную полицейскую собаку

Мужчину признали виновным в нападении на животное, выполнявшее служебные обязанности.

В Великобритании суд вынес приговор мужчине, который во время задержания ударил служебную полицейскую собаку прямо по голове. Об этом сообщает Bournemouth Echo.

Инцидент произошел во время задержания подозреваемого, когда служебная собака, помогая своему напарнику-полицейскому, приблизилась к фигуранту, оказывавшему сопротивление. В ответ мужчина ударил животное, причинив ему серьезную травму.

Суд учел жестокое обращение со служебной собакой, которая является частью правоохранительной системы, и принял решение о лишении фигуранта свободы. Его признали виновным в нападении на животное, выполнявшее служебные обязанности вместе с полицейским во время задержания.

Мужчину приговорили к четырем месяцам и двум неделям лишения свободы, а также обязали уплатить штраф в размере 154 фунтов стерлингов.

