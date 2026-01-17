До парламенту Франції внесли пропозицію про вихід країни з НАТО

Ініціаторкою виступила віце-голова Національних зборів Клеманс Гетте від партії «Непокірна Франція».

До парламенту Франції внесено пропозицію щодо виходу країни з Організації Північноатлантичного договору. Ініціаторкою відповідної ініціативи стала віце-голова Національних зборів та депутатка від лівої партії «Непокірна Франція» (LFI) Клеманс Гетте. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Гетте заявила, що вихід Франції з НАТО давно є офіційною позицією її політичної сили. За її словами, питання набуло нової актуальності у зв’язку з тим, що Сполучені Штати Америки, на її думку, ухвалили «цілеспрямоване рішення офіційно повернутися до неприхованої імперської політики».

На підтвердження своєї позиції Клеманс Гетте навела низку прикладів, серед них вона згадала «незаконне викрадення президента Венесуели», погрози на адресу інших суверенних держав, заяви про можливу анексію Гренландії, запровадження санкцій проти європейських чиновників, які наполягають на регулюванні діяльності американських цифрових корпорацій, а також «хижацькі торговельні угоди», які, за її словами, були нав’язані Європейському союзу під тиском. Окремо Гетте зазначила приклади відкрито організованого втручання у європейські вибори на користь крайніх правих сил.

Усе це, на думку депутатки, свідчить про те, що Сполучені Штати «офіційно відмовляються від міжнародного права та механізмів колективної безпеки» і фактично надають Європейському союзу статус васальної держави. У зв’язку з цим, за її словами, необхідно терміново визнати цю реальність і «більше не вважати Сполучені Штати союзником».

Гетте пояснила, що вихід із НАТО дозволив би Франції «відновити свою військову та дипломатичну незалежність і знову стати державою, що не приєдналася». Вона зазначила, що завдяки наявності власного ядерного стримування Франція наразі має достатні засоби для самостійного захисту своєї території та населення.

