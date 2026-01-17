В парламент Франции внесли предложение о выходе страны из НАТО

Инициатором выступила вице-председатель Национального собрания Клеманс Гетте от партии «Непокорная Франция».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В парламент Франции внесено предложение о выходе страны из Организации Североатлантического договора. Инициатором соответствующей инициативы стала вице-председатель Национального собрания и депутат от левой партии «Непокорная Франция» (LFI) Клеманс Гетте. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Гетте заявила, что выход Франции из НАТО давно является официальной позицией ее политической силы. По ее словам, вопрос приобрел новую актуальность в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки, по ее мнению, приняли «целенаправленное решение официально вернуться к нескрываемой имперской политике».

В подтверждение своей позиции Клеманс Гетте привела ряд примеров, среди них она упомянула «незаконное похищение президента Венесуэлы», угрозы в адрес других суверенных государств, заявления о возможной аннексии Гренландии, введение санкций против европейских чиновников, настаивающих на регулировании деятельности американских цифровых корпораций, а также «хищнические торговые соглашения», которые, по ее словам, были навязаны Европейскому союзу под давлением. Отдельно Гетте отметила примеры открыто организованного вмешательства в европейские выборы в пользу крайне правых сил.

Все это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты «официально отказываются от международного права и механизмов коллективной безопасности» и фактически предоставляют Европейскому союзу статус вассального государства. В связи с этим, по ее словам, необходимо срочно признать эту реальность и «больше не считать Соединенные Штаты союзником».

Гетте пояснила, что выход из НАТО позволил бы Франции «восстановить свою военную и дипломатическую независимость и вновь стать государством, не присоединившимся». Она отметила, что благодаря наличию собственного ядерного сдерживания Франция в настоящее время располагает достаточными средствами для самостоятельной защиты своей территории и населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.