Спадщина зірки серіалу «Усі жінки — відьми» Шеннен Догерті під загрозою: колишній чоловік через суд хоче скасувати угоду про розлучення

Колишній чоловік американської акторки Шеннен Догерті, фотограф Курт Ісварієнко, звернувся до суду з вимогою переглянути умови їхнього розлучення. Це сталося менш ніж за два роки після смерті акторки, яка пішла з життя в липні 2024 року. Про це повідомляє People з посиланням на судові документи.

У чому суть спору

Адвокат Ісварієнка 14 січня подав документи до суду Лос-Анджелеса. У них стверджується, що угоду про розлучення було оформлено в неналежному суді, а тому вона не має юридичної сили і не може бути примусово виконана.

Крім того, сторона Ісварієнка заявляє: після смерті Шеннен Догерті справу про розлучення мали закрити, а саму угоду — взагалі не реєструвати.

Що вимагають спадкоємці акторки

Раніше адвокати Догерті та керуючий її сімейним трастом Крістофер Кортаццо повідомили, що Ісварієнко не виконав частину фінансових зобов’язань.

За умовами угоди, він мав продати будинок акторки в Техасі вартістю близько 1,5 млн доларів і поділити гроші порівну зі спадковим фондом. Однак, за даними юристів, будинок так і не був виставлений на продаж.

Також Ісварієнко повинен був виплатити 100 тисяч доларів за частку Догерті у невеликому літаку. Стверджується, що після продажу літака він утримав понад 50 тисяч доларів і досі не передав їх спадкоємцям.

Окремо адвокати наголошують: фотограф не повернув особисті речі акторки, зокрема її фото, хоча це також було передбачено угодою.

Позиція Ісварієнка

У відповідь Ісварієнко заявив, що керуючий трастом не довів свої повноваження діяти від імені спадщини, а отже — не мав права звертатися до суду з такими вимогами.

Передісторія розлучення

Шеннен Догерті подала на розлучення у 2023 році після 11 років шлюбу. Тоді її представниця заявляла, що це було непросте й вимушене рішення.

Згодом акторка розповіла, що дізналася про зраду чоловіка незадовго до операції на мозку через пухлину. Вона зізнавалася, що почувалася зрадженою і нелюбленою людиною, з якою прожила багато років.

Наразі судовий розгляд триває, остаточного рішення щодо чинності угоди про розлучення ще немає.

