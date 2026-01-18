  1. В мире

Наследство звезды сериала «Все женщины — ведьмы» Шеннен Догерти под угрозой: бывший муж через суд хочет отменить соглашение о разводе

18:35, 18 января 2026
Фотограф Курт Исвариенко заявляет, что соглашение было оформлено с нарушениями и не имеет юридической силы.
Наследство звезды сериала «Все женщины — ведьмы» Шеннен Догерти под угрозой: бывший муж через суд хочет отменить соглашение о разводе
Бывший муж американской актрисы Шеннен Догерти, фотограф Курт Исвариенко, обратился в суд с требованием пересмотреть условия их развода. Это произошло менее чем через два года после смерти актрисы, которая ушла из жизни в июле 2024 года. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы.

В чем суть спора

Адвокат Исвариенко 14 января подал документы в суд Лос-Анджелеса. В них утверждается, что соглашение о разводе было оформлено в ненадлежащем суде, а потому оно не имеет юридической силы и не может быть принудительно исполнено.

Кроме того, сторона Исвариенко заявляет: после смерти Шеннен Догерти дело о разводе должно было быть закрыто, а само соглашение — вообще не регистрироваться.

Что требуют наследники актрисы

Ранее адвокаты Догерти и управляющий ее семейным трастом Кристофер Кортаццо сообщили, что Исвариенко не выполнил часть финансовых обязательств.

По условиям соглашения, он должен был продать дом актрисы в Техасе стоимостью около 1,5 млн долларов и разделить деньги поровну с наследственным фондом. Однако, по данным юристов, дом так и не был выставлен на продажу.

Также Исвариенко должен был выплатить 100 тысяч долларов за долю Догерти в небольшом самолете. Утверждается, что после продажи самолета он удержал более 50 тысяч долларов и до сих пор не передал их наследникам.

Отдельно адвокаты подчеркивают: фотограф не вернул личные вещи актрисы, в частности ее фотографии, хотя это также было предусмотрено соглашением.

Позиция Исвариенко

В ответ Исвариенко заявил, что управляющий трастом не доказал свои полномочия действовать от имени наследства, а следовательно — не имел права обращаться в суд с такими требованиями.

Предыстория развода

Шеннен Догерти подала на развод в 2023 году после 11 лет брака. Тогда ее представительница заявляла, что это было непростое и вынужденное решение.

Позднее актриса рассказала, что узнала об измене мужа незадолго до операции на мозге из-за опухоли. Она признавалась, что чувствовала себя преданной и нелюбимой человеком, с которым прожила много лет.

В настоящее время судебное разбирательство продолжается, окончательного решения относительно действительности соглашения о разводе пока нет.

