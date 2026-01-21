  1. У світі

США захопили Sagitta – сьомий танкер тіньового флоту у Карибському морі

10:45, 21 січня 2026
США затримали в Карибському морі танкер Sagitta з тіньового флоту.
Ілюстративне зображення: Associated Press
Збройні сили США за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки затримали танкер Motor Vessel Sagitta, який порушив встановлений президентом США Дональдом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні. Про це йдеться у дописі Південного командування збройних сил США (SOUTHCOM).

У відомстві зазначили, що операція пройшла без інцидентів та проводиться в межах OpSouthernSpear у партнерстві з Береговою охороною США, Міністерством внутрішньої безпеки США та Міністерством юстиції США. Метою операції є припинення незаконної діяльності у Західній півкулі та дотримання санкційного режиму.

За даними американської сторони, затриманий танкер діяв всупереч карантинним обмеженням, запровадженим Дональд Трамп для суден, пов’язаних із санкційною нафтовою торгівлею в регіоні.

Sagitta став сьомим танкером, затриманим Сполученими Штатами.

США нафта

