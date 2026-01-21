США захватили Sagitta – седьмой танкер теневого флота в Карибском море

США задержали в Карибском море танкер Sagitta из теневого флота.

Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Motor Vessel Sagitta, который нарушил установленный президентом США Дональдом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне. Об этом говорится в сообщении Южного командования вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В ведомстве отметили, что операция прошла без инцидентов и проводится в рамках OpSouthernSpear в партнерстве с Береговой охраной США, Министерством внутренней безопасности США и Министерством юстиции США. Целью операции является пресечение незаконной деятельности в Западном полушарии и соблюдение санкционного режима.

По данным американской стороны, задержанный танкер действовал вопреки карантинным ограничениям, введенным Дональдом Трампом для судов, связанных с санкционной нефтяной торговлей в регионе.

Sagitta стал седьмым танкером, задержанным Соединенными Штатами.

