  1. В мире

США захватили Sagitta – седьмой танкер теневого флота в Карибском море

10:45, 21 января 2026
США задержали в Карибском море танкер Sagitta из теневого флота.
США захватили Sagitta – седьмой танкер теневого флота в Карибском море
Иллюстративное изображение: Associated Press
Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Motor Vessel Sagitta, который нарушил установленный президентом США Дональдом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне. Об этом говорится в сообщении Южного командования вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В ведомстве отметили, что операция прошла без инцидентов и проводится в рамках OpSouthernSpear в партнерстве с Береговой охраной США, Министерством внутренней безопасности США и Министерством юстиции США. Целью операции является пресечение незаконной деятельности в Западном полушарии и соблюдение санкционного режима.

По данным американской стороны, задержанный танкер действовал вопреки карантинным ограничениям, введенным Дональдом Трампом для судов, связанных с санкционной нефтяной торговлей в регионе.

Sagitta стал седьмым танкером, задержанным Соединенными Штатами.

США нефть

