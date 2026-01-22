  1. У світі

Хакери викрали понад 1 ТБ секретних планів Apple та інших клієнтів Luxshare

13:18, 22 січня 2026
Хакери RansomHub погрожують опублікувати конфіденційні матеріали, включно з кресленнями та внутрішньою документацією.
Китайська компанія Luxshare, партнер Apple у ланцюгу постачання, зазнала масштабної кібератаки, внаслідок якої було викрадено понад 1 ТБ конфіденційних даних, включно з секретними планами продуктів Apple, повідомляє MacRumors.

Атака була здійснена хакерською групою RansomHub, яка 15 грудня 2025 року заявила про шифрування внутрішніх систем Luxshare та викрадення великих обсягів даних компанії і її клієнтів. Зловмисники пригрозили оприлюднити інформацію у разі відмови від переговорів і звинуватили Luxshare у спробі приховати інцидент.

Серед викрадених матеріалів, за заявою хакерів, були 3D CAD-моделі, високоточні геометричні файли, 2D-креслення для виробництва, проєкти механічних компонентів, схеми друкованих плат та внутрішня інженерна документація у форматі PDF. В ній міститься інформація не лише про Apple, а й про NVIDIA, LG, Tesla, Geely та інших великих замовників Luxshare.

Дослідники Cybernews перевірили частину зразків і підтвердили їхню автентичність. Матеріали містять закриті процедури ремонту, логістичні процеси між Apple та Luxshare, схеми взаємодії партнерів та терміни виконання робіт.

Файли охоплюють період з 2019 по 2025 роки, що вказує на наявність даних про ще не анонсовані продукти. Крім того, вони містять персональні дані співробітників Apple – імена, посади та робочі електронні адреси. Це створює ризики зворотного проєктування продуктів, налагодження виробництва підробок та цілеспрямованих кібератак.

Наразі ні Apple, ні Luxshare публічно не підтвердили факт кібератаки, але інцидент уже привернув увагу фахівців із кібербезпеки та інвесторів через потенційні наслідки для виробничих ланцюгів і конфіденційності технологій.

Apple Китай хакер кібератака

