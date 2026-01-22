  1. В мире

Хакеры похитили более 1 ТБ секретных планов Apple и других клиентов Luxshare

13:18, 22 января 2026
Хакеры RansomHub угрожают опубликовать конфиденциальные материалы, включая чертежи и внутреннюю документацию.
Китайская компания Luxshare, партнер Apple в цепочке поставок, подверглась масштабной кибератаке, в результате которой было похищено более 1 ТБ конфиденциальных данных, включая секретные планы продуктов Apple, сообщает MacRumors.

Атака была осуществлена хакерской группой RansomHub, которая 15 декабря 2025 года заявила о шифровании внутренних систем Luxshare и похищении больших объемов данных компании и ее клиентов. Злоумышленники пригрозили обнародовать информацию в случае отказа от переговоров и обвинили Luxshare в попытке скрыть инцидент.

Среди похищенных материалов, по заявлению хакеров, были 3D CAD-модели, высокоточные геометрические файлы, 2D-чертежи для производства, проекты механических компонентов, схемы печатных плат и внутренняя инженерная документация в формате PDF. В ней содержится информация не только об Apple, но и о NVIDIA, LG, Tesla, Geely и других крупных заказчиках Luxshare.

Исследователи Cybernews проверили часть образцов и подтвердили их подлинность. Материалы содержат закрытые процедуры ремонта, логистические процессы между Apple и Luxshare, схемы взаимодействия партнеров и сроки выполнения работ.

Файлы охватывают период с 2019 по 2025 годы, что указывает на наличие данных о еще не анонсированных продуктах. Кроме того, они содержат персональные данные сотрудников Apple – имена, должности и рабочие электронные адреса. Это создает риски обратного проектирования продуктов, налаживания производства подделок и целенаправленных кибератак.

На данный момент ни Apple, ни Luxshare публично не подтвердили факт кибератаки, но инцидент уже привлек внимание специалистов по кибербезопасности и инвесторов из-за потенциальных последствий для производственных цепочек и конфиденциальности технологий.

Apple Китай хакер кибератака

