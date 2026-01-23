У Британії юриста позбавили ліцензії за онлайн-засвідчення документів без оригіналів

Регулятор встановив, що перевірка файлів онлайн не замінює огляд паперових документів.

У Великій Британії юриста Джо Моргана виключили з професії після того, як з’ясувалося: він засвідчував документи через інтернет, не переглядаючи їхні оригінали. Рішення ухвалив Трибунал з дисциплінарних питань соліситорів, який розглядає порушення у сфері юридичної діяльності, передає Law Gazette.

У чому звинуватили юриста

Джо Морган, директор компанії Document Certifier Ltd, керував сайтом, через який клієнти завантажували документи для засвідчення. Юрист стверджував, що файли, надіслані онлайн, можна вважати оригіналами.

Однак трибунал не погодився з такою позицією. У рішенні зазначено, що з точки зору «здорового глузду та логіки» Морган бачив лише електронні копії, а не справжні документи, тому не мав права підтверджувати їхню достовірність.

Попередні порушення і застереження

Морган отримав право на юридичну практику у 2019 році. Уже у 2022-му Регулятор соліситорів Англії та Уельсу зробив йому офіційне зауваження за те, що він засвідчував документи як «вірні копії», не перевіряючи оригінали.

Тоді юрист погодився з умовами регулятора та пообіцяв змінити підхід до роботи. Проте, як встановив трибунал, він продовжив надавати ті самі послуги за старою схемою, порушивши досягнуту домовленість.

Чому онлайн-перевірка не спрацювала

Юрист пояснював, що мав власну процедуру перевірки з восьми етапів. Вона передбачала:

завантаження клієнтом документа (наприклад, банківської виписки);

перевірку файлу за допомогою програм зі штучним інтелектом;

ручну перевірку з боку юриста;

подальше засвідчення документа.

Регулятор заперечив: жодна цифрова перевірка не гарантує, що документ не є підробкою, якщо юрист не бачив паперовий оригінал. Через це існував реальний ризик легалізації фальшивих документів.

Трибунал наголосив, що державні правила чітко забороняють засвідчувати документи без фізичного огляду оригіналу.

Наслідки для клієнтів

Суд встановив, що дії Моргана завдали шкоди клієнтам. Люди отримували документи, які виглядали офіційно засвідченими, але насправді не мали юридичної сили.

Першу скаргу подали ще у 2021 році: жінка скористалася сайтом Моргана, щоб отримати засвідчену копію документа та апостиль. Згодом з’ясувалося, що видані папери є недійсними.

Морган визнав, що:

надавав нотаріальні послуги без відповідних повноважень;

видавав апостилі незаконно;

засвідчував копії, не бачивши оригіналів документів.

Остаточне рішення

Трибунал дійшов висновку, що юрист не усвідомлює серйозності шкоди, яку заподіяв, і не демонструє каяття. У разі продовження практики він становив би ризик як для клієнтів, так і для репутації юридичної професії загалом.

У результаті Джо Моргана позбавили права займатися юридичною діяльністю та зобов’язали сплатити 35 640 фунтів стерлінгів судових витрат.

