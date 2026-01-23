  1. В мире

В Британии юриста лишили лицензии за онлайн-удостоверение документов без оригиналов

15:42, 23 января 2026
Регулятор установил, что онлайн-проверка файлов не заменяет осмотр бумажных документов.
В Великобритании юриста Джо Моргана исключили из профессии после того, как выяснилось: он удостоверял документы через интернет, не просматривая их оригиналы. Решение принял Трибунал по дисциплинарным вопросам солиситоров, который рассматривает нарушения в сфере юридической деятельности, сообщает Law Gazette.

В чем обвинили юриста

Джо Морган, директор компании Document Certifier Ltd, управлял сайтом, через который клиенты загружали документы для удостоверения. Юрист утверждал, что файлы, отправленные онлайн, можно считать оригиналами.

Однако трибунал не согласился с такой позицией. В решении указано, что с точки зрения «здравого смысла и логики» Морган видел лишь электронные копии, а не подлинные документы, поэтому не имел права подтверждать их достоверность.

Предыдущие нарушения и предупреждения

Морган получил право на юридическую практику в 2019 году. Уже в 2022 году Регулятор солиситоров Англии и Уэльса вынес ему официальное предупреждение за то, что он удостоверял документы как «верные копии», не проверяя оригиналы.

Тогда юрист согласился с условиями регулятора и пообещал изменить подход к работе. Однако, как установил трибунал, он продолжил оказывать те же услуги по прежней схеме, нарушив достигнутую договоренность.

Почему онлайн-проверка не сработала

Юрист пояснял, что использовал собственную процедуру проверки из восьми этапов. Она предусматривала:

  • загрузку клиентом документа (например, банковской выписки);
  • проверку файла с помощью программ искусственного интеллекта;
  • ручную проверку со стороны юриста;
  • последующее удостоверение документа.

Регулятор возразил: ни одна цифровая проверка не гарантирует, что документ не является подделкой, если юрист не видел бумажный оригинал. Из-за этого существовал реальный риск легализации фальшивых документов.

Трибунал подчеркнул, что государственные правила четко запрещают удостоверять документы без физического осмотра оригинала.

Последствия для клиентов

Суд установил, что действия Моргана нанесли вред клиентам. Люди получали документы, которые выглядели официально удостоверенными, но на самом деле не имели юридической силы.

Первую жалобу подали еще в 2021 году: женщина воспользовалась сайтом Моргана, чтобы получить удостоверенную копию документа и апостиль. Позже выяснилось, что выданные бумаги являются недействительными.

Морган признал, что:

  • оказывал нотариальные услуги без соответствующих полномочий;
  • выдавал апостили незаконно;
  • удостоверял копии, не видя оригиналов документов.

Окончательное решение

Трибунал пришел к выводу, что юрист не осознает серьезности причиненного ущерба и не демонстрирует раскаяния. В случае продолжения практики он представлял бы риск как для клиентов, так и для репутации юридической профессии в целом.

В результате Джо Моргана лишили права заниматься юридической деятельностью и обязали выплатить 35 640 фунтов стерлингов судебных расходов.

Великобритания

