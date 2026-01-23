  1. У світі

Верховний суд Японії розглядає питання використання ШІ у цивільних справах

16:54, 23 січня 2026
Представники судової системи Японії досліджували, як інструменти ШІ можуть бути інтегровані в цивільні процеси.
Фото: courts.go.jp
Верховний суд Японії вперше провів робочу нараду щодо можливого застосування генеративного штучного інтелекту (ШІ) у цивільному судочинстві, пише MLEX.

Обговорення стосувалося потенційної ролі ШІ при аналізі судових документів, організації доказів та інших завданнях, що можуть прискорити розгляд позовів та судових клопотань.

У межах зустрічі представники судової системи Японії досліджували, як інструменти ШІ можуть бути інтегровані в цивільні процеси для підвищення ефективності роботи суддів та забезпечення кращого доступу до правосуддя. За результатами обговорень не ухвалено остаточних рішень, однак суд продовжить вивчення можливостей застосування таких технологій у майбутньому.

Генеративний ШІ здатен автоматично узагальнювати документи та структурно обробляти великі обсяги інформації, що є особливо актуальним для цивільних позовів із численними матеріалами. Це дозволяє потенційно зменшити навантаження на суди та скоротити строки розгляду справ.

Водночас питання впровадження ШІ у судову практику супроводжується юридичними, етичними та технічними викликами, зокрема щодо достовірності результатів і гарантій справедливого суду. Детальні кроки щодо подальшого використання таких технологій у цивільних процесах поки не анонсовані.

