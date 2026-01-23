Верховный суд Японии рассматривает вопрос использования ИИ в гражданских делах

Представители судебной системы Японии изучали, как инструменты ИИ могут быть интегрированы в гражданские процессы.

Верховный суд Японии впервые провел рабочее совещание по возможному применению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в гражданском судопроизводстве, пишет MLEX.

Обсуждение касалось потенциальной роли ИИ при анализе судебных документов, организации доказательств и других задачах, которые могут ускорить рассмотрение исков и судебных ходатайств.

В рамках встречи представители судебной системы Японии изучали, как инструменты ИИ могут быть интегрированы в гражданские процессы для повышения эффективности работы судей и обеспечения лучшего доступа к правосудию. По результатам обсуждений окончательных решений принято не было, однако суд продолжит изучение возможностей применения таких технологий в будущем.

Генеративный ИИ способен автоматически обобщать документы и структурно обрабатывать большие объемы информации, что особенно актуально для гражданских исков с многочисленными материалами. Это позволяет потенциально снизить нагрузку на суды и сократить сроки рассмотрения дел.

В то же время вопрос внедрения ИИ в судебную практику сопровождается юридическими, этическими и техническими вызовами, в частности относительно достоверности результатов и гарантий справедливого суда. Подробные шаги по дальнейшему использованию таких технологий в гражданских процессах пока не анонсированы.

