Roblox під перевіркою в Нідерландах: чи достатньо платформа захищає дітей

Нідерландська влада з’ясовує, чи не наражає платформа неповнолітніх на небезпечний контент і маніпуляції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нідерландський регулятор із захисту прав споживачів розпочав перевірку популярної ігрової платформи Roblox. Причина — занепокоєння щодо безпеки дітей, які користуються сервісом у країнах Євросоюзу. Про це повідомляє Barrons.

Розслідування може тривати близько року. Регулятор хоче з’ясувати, чи робить платформа достатньо, аби захистити неповнолітніх користувачів.

У чому проблема

Roblox неодноразово опинявся в центрі скандалів. Зокрема, йдеться про:

доступ дітей до ігор із елементами насильства або сексуального змісту;

повідомлення про дорослих, які можуть навмисно шукати контакт із дітьми на платформі;

використання прийомів, що підштовхують неповнолітніх до покупок усередині гри.

Регулятор підтверджує, що отримував скарги з такими звинуваченнями і вважає їх достатньою підставою для офіційної перевірки.

Що загрожує платформі

Відповідно до правил Digital Services Act (DSA), великі онлайн-платформи зобов’язані забезпечувати високий рівень безпеки та приватності для дітей. Якщо ACM виявить порушення, Roblox можуть зобов’язати змінити роботу сервісу або оштрафувати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.