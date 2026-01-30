  1. У світі

Roblox під перевіркою в Нідерландах: чи достатньо платформа захищає дітей

19:25, 30 січня 2026
Нідерландська влада з’ясовує, чи не наражає платформа неповнолітніх на небезпечний контент і маніпуляції.
Нідерландський регулятор із захисту прав споживачів розпочав перевірку популярної ігрової платформи Roblox. Причина — занепокоєння щодо безпеки дітей, які користуються сервісом у країнах Євросоюзу. Про це повідомляє Barrons.

Розслідування може тривати близько року. Регулятор хоче з’ясувати, чи робить платформа достатньо, аби захистити неповнолітніх користувачів.

У чому проблема

Roblox неодноразово опинявся в центрі скандалів. Зокрема, йдеться про:

  • доступ дітей до ігор із елементами насильства або сексуального змісту;
  • повідомлення про дорослих, які можуть навмисно шукати контакт із дітьми на платформі;
  • використання прийомів, що підштовхують неповнолітніх до покупок усередині гри.

Регулятор підтверджує, що отримував скарги з такими звинуваченнями і вважає їх достатньою підставою для офіційної перевірки.

Що загрожує платформі

Відповідно до правил Digital Services Act (DSA), великі онлайн-платформи зобов’язані забезпечувати високий рівень безпеки та приватності для дітей. Якщо ACM виявить порушення, Roblox можуть зобов’язати змінити роботу сервісу або оштрафувати.

Нідерланди

