Roblox под проверкой в Нидерландах: достаточно ли платформа защищает детей

19:25, 30 января 2026
Нидерландские власти выясняют, не подвергает ли платформа несовершеннолетних опасному контенту и манипуляциям.
Нидерландский регулятор по защите прав потребителей начал проверку популярной игровой платформы Roblox. Причина — обеспокоенность безопасностью детей, которые пользуются сервисом в странах Евросоюза. Об этом сообщает Barrons.

Расследование может длиться около года. Регулятор хочет выяснить, делает ли платформа достаточно для защиты несовершеннолетних пользователей.

В чем проблема

Roblox неоднократно оказывался в центре скандалов. В частности, речь идет о:

  • доступе детей к играм с элементами насилия или сексуального содержания;
  • сообщениях о взрослых, которые могут намеренно искать контакт с детьми на платформе;
  • использовании приемов, которые подталкивают несовершеннолетних к покупкам внутри игры.

Регулятор подтверждает, что получал жалобы с такими обвинениями и считает их достаточным основанием для официальной проверки.

Что угрожает платформе

В соответствии с правилами Digital Services Act (DSA), крупные онлайн-платформы обязаны обеспечивать высокий уровень безопасности и приватности для детей. Если ACM выявит нарушения, Roblox могут обязать изменить работу сервиса или оштрафовать.

