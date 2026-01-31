У США відбулися масові протести проти міграційної політики Трампа, відео

Найбільші акції відбулися в Міннеаполісі — люди виходили на вулиці навіть у сильний мороз.

фото: REUTERS

В низці великих міст США пройшли масштабні акції протесту, спрямовані проти імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа.

Як повідомляє CNN, у Міннеаполісі (штат Міннесота) люди, незважаючи на сильний мороз, зібралися біля будівель федеральної влади з гаслами «ICE — геть!». Згодом поблизу озера Бде-Мака-Ска учасники акції виклали живий напис «SOS», висловлюючи протест проти діяльності Імміграційної та митної служби США.

У Нью-Йорку протест відбувся на площі Фолі, де мітингувальники вийшли з плакатами «Протест проти ICE — не злочин» та «Зупиніться!». Після цього колона протестувальників рушила маршем вулицями Мангеттена.

В Атланті, що у штаті Джорджія, учасники акції били в барабани та скандували гасло «Іммігрантам тут раді!».

У Лос-Анджелесі біля будівлі мерії зібрався багатотисячний натовп. Частина демонстрантів розгорнула прапори й плакати, піднявшись навіть на саму будівлю.

Також масова хода відбулася в Альбукерке (штат Нью-Мексико), де протестувальники пройшли центральними вулицями міста.

