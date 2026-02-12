  1. У світі

У Telegram немає нічого приватного, – засновник Signal Марлінспайк поставив під сумнів конфіденційність платформи

13:18, 12 лютого 2026
За словами Марлінспайка, Telegram збирає багато даних і зберігає повідомлення в хмарі.
Фото: Cybernews
Засновник месенджера Signal, американський криптограф Моксі Марлінспайк, заявив, що Telegram не можна вважати приватним сервісом для обміну повідомленнями. Про це повідомляє Cybernews.

Дискусія розгорнулася після того, як у середині січня чат-бот Grok у соцмережі X назвав Telegram платформою, зосередженою на конфіденційності. Президентка Signal Мередіт Віттакер у відповідь заявила, що це не відповідає дійсності.

«Telegram — це соціальна мережа, яка збирає надзвичайну кількість даних і пропонує обмежене шифрування, яке навіть не ввімкнено за замовчуванням», — сказала Віттакер.

Марлінспайк наголосив, що Telegram є хмарним месенджером, у якому повідомлення зберігаються у вигляді звичайного тексту в базі даних, доступ до якої має сама компанія.

Він також порівняв Telegram із «піксельним клоном» WhatsApp, але без повноцінного шифрування, яке застосовується в продуктах Meta та Signal.

Наскрізне шифрування в Telegram доступне лише в режимі «Секретні чати» і не ввімкнене автоматично — користувачі повинні активувати його вручну.

«Telegram — це не приватний месенджер. У ньому немає нічого приватного. Навпаки», – переконаний Моксі Марлінспайк.

Марлінспайк також заявив, що компанії вдалося переконати багатьох користувачів у тому, що сервіс є зашифрованим за замовчуванням, і поставив під сумнів образ засновника Telegram як дисидента.

Телеграм технології соцмережі

