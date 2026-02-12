У Telegram немає нічого приватного, – засновник Signal Марлінспайк поставив під сумнів конфіденційність платформи
Засновник месенджера Signal, американський криптограф Моксі Марлінспайк, заявив, що Telegram не можна вважати приватним сервісом для обміну повідомленнями. Про це повідомляє Cybernews.
Дискусія розгорнулася після того, як у середині січня чат-бот Grok у соцмережі X назвав Telegram платформою, зосередженою на конфіденційності. Президентка Signal Мередіт Віттакер у відповідь заявила, що це не відповідає дійсності.
«Telegram — це соціальна мережа, яка збирає надзвичайну кількість даних і пропонує обмежене шифрування, яке навіть не ввімкнено за замовчуванням», — сказала Віттакер.
Марлінспайк наголосив, що Telegram є хмарним месенджером, у якому повідомлення зберігаються у вигляді звичайного тексту в базі даних, доступ до якої має сама компанія.
Він також порівняв Telegram із «піксельним клоном» WhatsApp, але без повноцінного шифрування, яке застосовується в продуктах Meta та Signal.
Наскрізне шифрування в Telegram доступне лише в режимі «Секретні чати» і не ввімкнене автоматично — користувачі повинні активувати його вручну.
«Telegram — це не приватний месенджер. У ньому немає нічого приватного. Навпаки», – переконаний Моксі Марлінспайк.
Марлінспайк також заявив, що компанії вдалося переконати багатьох користувачів у тому, що сервіс є зашифрованим за замовчуванням, і поставив під сумнів образ засновника Telegram як дисидента.
