  1. В мире

В Telegram нет ничего приватного, – основатель Signal Марлинспайк поставил под сомнение конфиденциальность платформы

13:18, 12 февраля 2026
По словам Марлинспайка, Telegram собирает много данных и хранит сообщения в облаке.
Фото: Cybernews
Основатель мессенджера Signal, американский криптограф Мокси Марлинспайк, заявил, что Telegram нельзя считать приватным сервисом для обмена сообщениями. Об этом сообщает Cybernews.

Дискуссия развернулась после того, как в середине января чат-бот Grok в соцсети X назвал Telegram платформой, сосредоточенной на конфиденциальности. Президент Signal Мередит Уиттакер в ответ заявила, что это не соответствует действительности.

«Telegram — это социальная сеть, которая собирает огромное количество данных и предлагает ограниченное шифрование, которое даже не включено по умолчанию», — сказала Уиттакер.

Марлинспайк подчеркнул, что Telegram является облачным мессенджером, в котором сообщения хранятся в виде обычного текста в базе данных, доступ к которой имеет сама компания.

Он также сравнил Telegram с «пиксельным клоном» WhatsApp, но без полноценного шифрования, которое применяется в продуктах Meta и Signal.

Сквозное шифрование в Telegram доступно только в режиме «Секретные чаты» и не включено автоматически — пользователи должны активировать его вручную.

«Telegram — это не частный мессенджер. В нем нет ничего частного. Наоборот», — убежден Мокси Марлинспайк.

Марлинспайк также заявил, что компании удалось убедить многих пользователей в том, что сервис зашифрован по умолчанию, и поставил под сомнение образ основателя Telegram как диссидента.

