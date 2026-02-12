В Telegram нет ничего приватного, – основатель Signal Марлинспайк поставил под сомнение конфиденциальность платформы
Основатель мессенджера Signal, американский криптограф Мокси Марлинспайк, заявил, что Telegram нельзя считать приватным сервисом для обмена сообщениями. Об этом сообщает Cybernews.
Дискуссия развернулась после того, как в середине января чат-бот Grok в соцсети X назвал Telegram платформой, сосредоточенной на конфиденциальности. Президент Signal Мередит Уиттакер в ответ заявила, что это не соответствует действительности.
«Telegram — это социальная сеть, которая собирает огромное количество данных и предлагает ограниченное шифрование, которое даже не включено по умолчанию», — сказала Уиттакер.
Марлинспайк подчеркнул, что Telegram является облачным мессенджером, в котором сообщения хранятся в виде обычного текста в базе данных, доступ к которой имеет сама компания.
Он также сравнил Telegram с «пиксельным клоном» WhatsApp, но без полноценного шифрования, которое применяется в продуктах Meta и Signal.
Сквозное шифрование в Telegram доступно только в режиме «Секретные чаты» и не включено автоматически — пользователи должны активировать его вручную.
«Telegram — это не частный мессенджер. В нем нет ничего частного. Наоборот», — убежден Мокси Марлинспайк.
Марлинспайк также заявил, что компании удалось убедить многих пользователей в том, что сервис зашифрован по умолчанию, и поставил под сомнение образ основателя Telegram как диссидента.
