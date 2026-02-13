Ядерне стримування без США: Європа вперше після холодної війни розглядає власну програму

Очікується, що тема європейського ядерного стримування стане однією з ключових під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Уперше з часу завершення холодної війни європейські країни почали обговорювати можливість створення власного ядерного стримуючого фактора. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з переговорами між військовими та урядами держав Європи.

Поштовхом до дискусій стала короткочасна пауза США у березні 2025 року в обміні розвідувальними даними з Україною, що викликало занепокоєння серед європейських союзників.

Наразі ядерною зброєю в Європі володіють лише Велика Британія та Франція. Президент Франції Емманюель Макрон, за даними джерел, планує виступити з ініціативою щодо розширення французького ядерного стримування на інші країни Європи. Подібні ідеї він озвучував і раніше після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Європа традиційно покладалася на американську ядерну парасольку в межах НАТО. У разі ослаблення гарантій США континент опиняється перед ризиком протистояння з Росією, яка має найбільший у світі ядерний арсенал. За даними експертів, Франція та Велика Британія разом мають близько 400 розгорнутих боєголовок, тоді як США — понад 1600.

Разом із тим створення загальноєвропейського ядерного щита пов’язане з високими фінансовими витратами та політичними ризиками. Деякі країни могли б теоретично розробити власні програми, однак це означало б порушення міжнародних договорів про нерозповсюдження та значні бюджетні витрати.

За інформацією Bloomberg, дискусії відбуваються у вузьких форматах між країнами, які розміщують американські військові об’єкти та розташовані поблизу Росії. Частина переговорів проходить на військовому рівні.

Серед альтернатив розглядається поглиблення координації між Францією та Великою Британією. Торік країни підписали Північвудську декларацію, яка передбачає можливість узгоджених дій у сфері ядерного стримування.

Водночас експерти наголошують, що реалістичнішим для Європи є розвиток сучасних неядерних систем озброєння як інструменту стримування. У 2025 році країни ЄС та Велика Британія витратили понад 530 млрд доларів на оборону, нарощуючи звичайні військові спроможності.

Тим часом у НАТО, запевняють у незмінності американських зобов’язань. Генеральний секретар Марк Рютте неодноразово заявляв, що американці залишаються повністю відданими трансатлантичному альянсу. Посадовець Міністерства оборони у Вашингтоні заявив, що США продовжують поширювати ядерне стримування на своїх союзників.

