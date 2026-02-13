  1. В мире

Ядерное сдерживание без США: Европа впервые после холодной войны рассматривает собственную программу

16:54, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ожидается, что тема европейского ядерного сдерживания станет одной из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ядерное сдерживание без США: Европа впервые после холодной войны рассматривает собственную программу
Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Впервые со времени окончания холодной войны европейские страны начали обсуждать возможность создания собственного ядерного сдерживающего фактора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах между военными и правительствами государств Европы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Толчком к дискуссиям стала кратковременная пауза США в марте 2025 года в обмене разведданными с Украиной, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников.

В настоящее время ядерным оружием в Европе обладают лишь Великобритания и Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным источников, планирует выступить с инициативой о расширении французского ядерного сдерживания на другие страны Европы. Подобные идеи он озвучивал и ранее после начала полномасштабной войны России против Украины.

Европа традиционно полагалась на американский ядерный зонтик в рамках НАТО. В случае ослабления гарантий США континент оказывается перед риском противостояния с Россией, которая обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. По данным экспертов, Франция и Великобритания вместе имеют около 400 развернутых боеголовок, тогда как США — более 1600.

Вместе с тем создание общеевропейского ядерного щита связано с высокими финансовыми затратами и политическими рисками. Некоторые страны теоретически могли бы разработать собственные программы, однако это означало бы нарушение международных договоров о нераспространении и значительные бюджетные расходы.

По информации Bloomberg, дискуссии проходят в узких форматах между странами, которые размещают у себя американские военные объекты и находятся вблизи России. Часть переговоров ведется на военном уровне.

Среди альтернатив рассматривается углубление координации между Францией и Великобританией. В прошлом году страны подписали Нортвудскую декларацию, которая предусматривает возможность согласованных действий в сфере ядерного сдерживания.

В то же время эксперты подчеркивают, что более реалистичным для Европы является развитие современных неядерных систем вооружений как инструмента сдерживания. В 2025 году страны ЕС и Великобритания потратили более 530 млрд долларов на оборону, наращивая обычные военные возможности.

Тем временем в НАТО заверяют в неизменности американских обязательств. Генеральный секретарь Марк Рютте неоднократно заявлял, что американцы остаются полностью приверженными трансатлантическому альянсу. Представитель Министерства обороны в Вашингтоне заявил, что США продолжают распространять ядерное сдерживание на своих союзников.

Ожидается, что тема европейского ядерного сдерживания станет одной из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Европа ядерное оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]