Ядерное сдерживание без США: Европа впервые после холодной войны рассматривает собственную программу
Впервые со времени окончания холодной войны европейские страны начали обсуждать возможность создания собственного ядерного сдерживающего фактора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах между военными и правительствами государств Европы.
Толчком к дискуссиям стала кратковременная пауза США в марте 2025 года в обмене разведданными с Украиной, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников.
В настоящее время ядерным оружием в Европе обладают лишь Великобритания и Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным источников, планирует выступить с инициативой о расширении французского ядерного сдерживания на другие страны Европы. Подобные идеи он озвучивал и ранее после начала полномасштабной войны России против Украины.
Европа традиционно полагалась на американский ядерный зонтик в рамках НАТО. В случае ослабления гарантий США континент оказывается перед риском противостояния с Россией, которая обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. По данным экспертов, Франция и Великобритания вместе имеют около 400 развернутых боеголовок, тогда как США — более 1600.
Вместе с тем создание общеевропейского ядерного щита связано с высокими финансовыми затратами и политическими рисками. Некоторые страны теоретически могли бы разработать собственные программы, однако это означало бы нарушение международных договоров о нераспространении и значительные бюджетные расходы.
По информации Bloomberg, дискуссии проходят в узких форматах между странами, которые размещают у себя американские военные объекты и находятся вблизи России. Часть переговоров ведется на военном уровне.
Среди альтернатив рассматривается углубление координации между Францией и Великобританией. В прошлом году страны подписали Нортвудскую декларацию, которая предусматривает возможность согласованных действий в сфере ядерного сдерживания.
В то же время эксперты подчеркивают, что более реалистичным для Европы является развитие современных неядерных систем вооружений как инструмента сдерживания. В 2025 году страны ЕС и Великобритания потратили более 530 млрд долларов на оборону, наращивая обычные военные возможности.
Тем временем в НАТО заверяют в неизменности американских обязательств. Генеральный секретарь Марк Рютте неоднократно заявлял, что американцы остаются полностью приверженными трансатлантическому альянсу. Представитель Министерства обороны в Вашингтоне заявил, что США продолжают распространять ядерное сдерживание на своих союзников.
Ожидается, что тема европейского ядерного сдерживания станет одной из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности.
