У США федеральний суддя заявив про токсичну атмосферу в судових кабінетах — що стало причиною

У США неназваний федеральний суддя визнав перед слідчими, що атмосфера в його судових кабінетах «іноді призводила до формування аб’юзивного робочого середовища», та погодився вжити коригувальних заходів після скарги одного з помічників судді на булінг, пише NPR.

В ухвалі описано звинувачення в тому, що суддя піддавав помічників переслідуванням, словесним образам та демонстрував нестабільну поведінку під час пандемії COVID-19. Зокрема, суддя вимагав від помічників щотижневих звітів щодо приблизно 200 справ, закріплених за ними, і влаштовував «словесну прочуханку», якщо ті не могли надати точні деталі «в одну мить». В іншому випадку суддя стукав у двері, коли помічник перебував у вбиральні в службових приміщеннях, вигукуючи: «це моя кімната».

В ухвалі ім’я судді не зазначається, однак два джерела, обізнані з процесом, повідомили NPR на умовах анонімності, що йдеться про федеральну окружну суддю Лідію Кей Ґріггсбі зі штату Меріленд. 58-річну Ґріггсбі було призначено президентом Джо Байденом і затверджено Сенатом на довічну посаду у 2021 році.

Головний суддя Апеляційного суду США Четвертого округу Альберт Діаз, який здійснює нагляд за судами в Меріленді, Північній Кароліні, Південній Кароліні, Вірджинії та Західній Вірджинії констатував наявність робочої культури, в якій помічники боялися ставити запитання та мали проблеми зі здоров’ям, які пов’язували зі стресом під час роботи. Як заявляється, і заявник, і його співпомічник були переведені з кабінету судді Ґріггсбі до завершення дворічного строку служби. Один із них пропрацював лише два з половиною місяці до переведення.

Розслідування Четвертого округу включало інтерв’ю з судовим асистентом та іншими колишніми помічниками, які повідомили про подібні проблеми. Водночас більшість із них заявили, що попри напружену атмосферу погодилися б знову працювати з цим суддею.

В ухвалі зазначено, що суддя повністю співпрацював зі слідством і погодився на низку коригувальних заходів, зокрема: зустрічі з наставником-суддею для обговорення найкращих практик; щорічне проходження тренінгів щодо робочого середовища; а також інформування нових помічників про можливість звернення до головного судді у разі проблем.

Розслідування NPR раніше виявило проблеми в системі самоконтролю судової гілки влади та поширений страх помсти. Десятки тисяч працівників федеральних судів не підпадають під дію федеральних законів про заборону дискримінації та не можуть легко подати позов щодо неналежної поведінки на роботі.

У виданні додали, що судді мають значний вплив на помічників, які залежать від них у питаннях наставництва та подальшої кар’єри, що зменшує кількість формальних скарг на суддів із довічним мандатом. Однак окремі випадки можливих порушень усе ж стають публічними.

