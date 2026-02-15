  1. У світі

У США федеральний суддя заявив про токсичну атмосферу в судових кабінетах — що стало причиною

07:54, 15 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В іншому із випадків суддя стукав у двері, коли помічник перебував у вбиральні, вигукуючи: «це моя кімната».
У США федеральний суддя заявив про токсичну атмосферу в судових кабінетах — що стало причиною
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США неназваний федеральний суддя визнав перед слідчими, що атмосфера в його судових кабінетах «іноді призводила до формування аб’юзивного робочого середовища», та погодився вжити коригувальних заходів після скарги одного з помічників судді на булінг, пише NPR.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В ухвалі описано звинувачення в тому, що суддя піддавав помічників переслідуванням, словесним образам та демонстрував нестабільну поведінку під час пандемії COVID-19. Зокрема, суддя вимагав від помічників щотижневих звітів щодо приблизно 200 справ, закріплених за ними, і влаштовував «словесну прочуханку», якщо ті не могли надати точні деталі «в одну мить». В іншому випадку суддя стукав у двері, коли помічник перебував у вбиральні в службових приміщеннях, вигукуючи: «це моя кімната».

В ухвалі ім’я судді не зазначається, однак два джерела, обізнані з процесом, повідомили NPR на умовах анонімності, що йдеться про федеральну окружну суддю Лідію Кей Ґріггсбі зі штату Меріленд. 58-річну Ґріггсбі було призначено президентом Джо Байденом і затверджено Сенатом на довічну посаду у 2021 році.

Головний суддя Апеляційного суду США Четвертого округу Альберт Діаз, який здійснює нагляд за судами в Меріленді, Північній Кароліні, Південній Кароліні, Вірджинії та Західній Вірджинії констатував наявність робочої культури, в якій помічники боялися ставити запитання та мали проблеми зі здоров’ям, які пов’язували зі стресом під час роботи. Як заявляється, і заявник, і його співпомічник були переведені з кабінету судді Ґріггсбі до завершення дворічного строку служби. Один із них пропрацював лише два з половиною місяці до переведення.

Розслідування Четвертого округу включало інтерв’ю з судовим асистентом та іншими колишніми помічниками, які повідомили про подібні проблеми. Водночас більшість із них заявили, що попри напружену атмосферу погодилися б знову працювати з цим суддею.

В ухвалі зазначено, що суддя повністю співпрацював зі слідством і погодився на низку коригувальних заходів, зокрема: зустрічі з наставником-суддею для обговорення найкращих практик; щорічне проходження тренінгів щодо робочого середовища; а також інформування нових помічників про можливість звернення до головного судді у разі проблем.

Розслідування NPR раніше виявило проблеми в системі самоконтролю судової гілки влади та поширений страх помсти. Десятки тисяч працівників федеральних судів не підпадають під дію федеральних законів про заборону дискримінації та не можуть легко подати позов щодо неналежної поведінки на роботі.

У виданні додали, що судді мають значний вплив на помічників, які залежать від них у питаннях наставництва та подальшої кар’єри, що зменшує кількість формальних скарг на суддів із довічним мандатом. Однак окремі випадки можливих порушень усе ж стають публічними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]