В США федеральный судья заявил о токсичной атмосфере в судебных кабинетах — что стало причиной

В другом из случаев судья стучал в дверь, когда помощник находился в уборной, выкрикивая: «это моя комната».

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США неназванный федеральный судья признал перед следователями, что атмосфера в его судебных кабинетах «иногда приводила к формированию абьюзивной рабочей среды», и согласился принять корректирующие меры после жалобы одного из помощников судьи на буллинг, пишет NPR.

В постановлении описаны обвинения в том, что судья подвергал помощников преследованию, словесным оскорблениям и демонстрировал нестабильное поведение во время пандемии COVID-19. В частности, судья требовал от помощников еженедельных отчетов по примерно 200 делам, закрепленным за ними, и устраивал «словесную выволочку», если те не могли предоставить точные детали «в одно мгновение». В другом случае судья стучал в дверь, когда помощник находился в уборной в служебных помещениях, выкрикивая: «это моя комната».

В постановлении имя судьи не указывается, однако два источника, осведомленные о процессе, сообщили NPR на условиях анонимности, что речь идет о федеральной окружной судье Лидии Кей Григгсби из штата Мэриленд. 58-летняя Григгсби была назначена президентом Джо Байденом и утверждена Сенатом на пожизненную должность в 2021 году.

Главный судья Апелляционного суда США Четвертого округа Альберт Диас, который осуществляет надзор за судами в Мэриленде, Северной Каролине, Южной Каролине, Вирджинии и Западной Вирджинии, констатировал наличие рабочей культуры, в которой помощники боялись задавать вопросы и имели проблемы со здоровьем, которые связывали со стрессом на работе. Как сообщается, и заявитель, и его со-помощник были переведены из кабинета судьи Григгсби до завершения двухлетнего срока службы. Один из них проработал лишь два с половиной месяца до перевода.

Расследование Четвертого округа включало интервью с судебным ассистентом и другими бывшими помощниками, которые сообщили о подобных проблемах. В то же время большинство из них заявили, что, несмотря на напряженную атмосферу, согласились бы снова работать с этим судьей.

В постановлении указано, что судья полностью сотрудничал со следствием и согласился на ряд корректирующих мер, в частности: встречи с наставником-судьей для обсуждения лучших практик; ежегодное прохождение тренингов по вопросам рабочей среды; а также информирование новых помощников о возможности обращения к главному судье в случае проблем.

Расследование NPR ранее выявило проблемы в системе самоконтроля судебной ветви власти и распространенный страх мести. Десятки тысяч сотрудников федеральных судов не подпадают под действие федеральных законов о запрете дискриминации и не могут легко подать иск по поводу ненадлежащего поведения на работе.

В издании добавили, что судьи имеют значительное влияние на помощников, которые зависят от них в вопросах наставничества и дальнейшей карьеры, что снижает количество формальных жалоб на судей с пожизненным мандатом. Однако отдельные случаи возможных нарушений все же становятся публичными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.