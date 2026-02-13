Макрон розкритикував песимістичні висловлювання щодо України і вказав на ослаблену РФ

«Коли я чую, як деякі лідери закликають Україну прийняти, що вони також зазнали поразки, переоцінюючи Росію», - Еммануель Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має брати участь у переговорах щодо майбутніх безпекових домовленостей із Росією та розкритикував песимістичні висловлювання щодо України, стверджуючи, що війна насправді послабила Росію. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Макрон висловив підтримку прагненням президента США Дональда Трампа до мирного врегулювання.

«Воно має бути довготривалим і найміцнішим. І я хочу вірити, що ми наближаємося до цього, але в міру того, як дискусії набувають форми, Росія продовжує вбивати цивільних і руйнувати енергетичні об'єкти з очевидною метою змусити українців підкоритися. Відповіддю не може бути поступка вимогам Росії. Краще замість цього посилити тиск на Росію», – наголосив він.

Макрон також закликав дивитися на ширшу картину, оскільки за чотири роки війни Росія стала ослабленою країною.

«Вона витратила надмірні суми грошей на війну і зараз вступила в рецесію. Вона ізольована економічно, вона повністю залежить від Китаю. Вона вже має серйозну демографічну проблему – вонаона втратила сотні тисяч молодих життів через ілюзію. Вона хотіла боротьби з розширенням НАТО – це закінчилось приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО. Вона хотіла ослаблення Європи – Європа стала сильнішою», – заявив французький президент.

«І коли я чую деякі занепадницькі речі, промови про Україну, коли я чую, як деякі лідери закликають Україну прийняти, що вони також зазнали поразки, переоцінюючи Росію. Це величезна стратегічна помилка, тому що це неправда», – наголосив Макрон.

За його словами, необхідно забезпечити, щоб мирне урегулювання було таким, яке збереже європейську безпеку, стримає Росію від нових спроб агресії, а також не дасть решті світу приклад для наслідування.

«Тому європейці мають безпосередньо взяти на себе роль головних акторів підтримки України, як члени коаліції охочих, як партнери по інноваціях, які вирішують проблеми континенту, і через європейську долю України», – заявив Макрон.

Макрон наголосив, що майбутнє врегулювання має захистити Україну, зберегти безпеку Європи, позбавити Росію стимулів до нової агресії та не подати небезпечного прикладу для інших країн світу.

Він також підтвердив ключову роль Європи у формуванні остаточної мирної угоди.

«Жодного миру без європейців. Я хочу бути дуже чітким: ви можете вести переговори без європейців, якщо бажаєте, але це не принесе миру за столом», — додав президент Франції.

