Макрон раскритиковал пессимистические высказывания по поводу Украины и указал на ослабленную РФ

21:26, 13 февраля 2026
«Когда я слышу, как некоторые лидеры призывают Украину принять, что они также потерпели поражение, переоценивая Россию», — Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по будущим соглашениям о безопасности с Россией и раскритиковал пессимистические высказывания по поводу Украины, утверждая, что война на самом деле ослабила Россию. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон выразил поддержку стремлениям президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию.

«Оно должно быть долгосрочным и максимально прочным. И я хочу верить, что мы приближаемся к этому, но по мере того, как дискуссии приобретают форму, Россия продолжает убивать мирных жителей и разрушать энергетические объекты с очевидной целью заставить украинцев подчиниться. Ответом не может быть уступка требованиям России. Лучше вместо этого усилить давление на Россию», — подчеркнул он.

Макрон также призвал смотреть на более широкую картину, поскольку за четыре года войны Россия стала ослабленной страной.

«Она потратила чрезмерные суммы денег на войну и сейчас вступила в рецессию. Она изолирована экономически, она полностью зависит от Китая. У нее уже есть серьезная демографическая проблема — она потеряла сотни тысяч молодых жизней из-за иллюзии. Она хотела борьбы с расширением НАТО — это закончилось присоединением Швеции и Финляндии к НАТО. Она хотела ослабления Европы — Европа стала сильнее», — заявил французский президент.

«И когда я слышу некоторые упаднические вещи, речи об Украине, когда я слышу, как некоторые лидеры призывают Украину принять, что они также потерпели поражение, переоценивая Россию. Это огромная стратегическая ошибка, потому что это неправда», — подчеркнул Макрон.

По его словам, необходимо обеспечить, чтобы мирное урегулирование было таким, которое сохранит европейскую безопасность, удержит Россию от новых попыток агрессии, а также не даст остальному миру пример для подражания.

«Поэтому европейцы должны непосредственно взять на себя роль главных акторов поддержки Украины, как члены коалиции желающих, как партнеры по инновациям, которые решают проблемы континента, и через европейскую судьбу Украины», — заявил Макрон.

Макрон подчеркнул, что будущее урегулирование должно защитить Украину, сохранить безопасность Европы, лишить Россию стимулов к новой агрессии и не подать опасного примера для других стран мира.

Он также подтвердил ключевую роль Европы в формировании окончательного мирного соглашения.

«Никакого мира без европейцев. Я хочу быть очень четким: вы можете вести переговоры без европейцев, если желаете, но это не принесет мира за столом», — добавил президент Франции.

