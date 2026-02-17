Клієнт не міг визнавати вину: у Британії оштрафували адвоката через неналежний захист чоловіка з аутизмом

Регулятор встановив, що юрист знав про стан підзахисного, але не ініціював скасування визнання вини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії регулятор оштрафував адвоката за неналежне представництво інтересів клієнта з психічними розладами, який, як згодом встановив суд, не був здатний визнавати вину. Про це повідомляє Law Gazette.

Йдеться про директора юридичної фірми в місті Leicester Олівера Артура Д’Са. Як повідомляє Solicitors Regulation Authority (SRA), його оштрафували на 3 800 фунтів стерлінгів. Відповідну угоду про врегулювання оприлюднили цього тижня.

Клієнт з аутизмом визнав вину під час онлайн-засідання

Д’Са, який отримав право на адвокатську практику у 1984 році, представляв інтереси клієнта, позначеного як «KI», у кримінальному провадженні. Він знав, що підзахисному діагностовано розлад аутистичного спектра.

Під час дистанційного судового засідання, на яке сам адвокат не з’явився, але забезпечив участь іншого захисника від імені клієнта, KI визнав себе винним за висунутими обвинуваченнями.

Через два місяці Д’Са отримав висновки судового психіатра та дипломованого психолога. У звітах зазначалося, що клієнт має високий рівень тривожності, суїцидальні думки та ознаки порушень навчання. Фахівці дійшли висновку, що він не мав процесуальної дієздатності: не міг усвідомлено визнавати вину, формувати правову позицію разом із захисниками та повноцінно брати участь у судовому розгляді.

Суд не скасував визнання вини одразу

За даними регулятора, адвокат подав ці медичні висновки для врахування під час призначення покарання. Однак він не звернувся до суду з клопотанням про скасування заяви про визнання вини.

У 2022 році нові адвокати KI подали апеляцію, наголосивши, що їхній клієнт не був придатний до участі в процесі, а попередні представники не забезпечили належного захисту. Апеляційний суд задовольнив скаргу та скасував вироки.

Порушення професійних стандартів

Олівер Д’Са визнав порушення кодексу поведінки SRA — зокрема обов’язку враховувати індивідуальні характеристики, потреби та обставини клієнта.

У Solicitors Regulation Authority зазначили, що під час розслідування адвокат діяв відкрито й чесно, визнав, що міг би діяти інакше, та змінив підхід до роботи з іншими клієнтами. Він також ініціював додаткове навчання для себе й працівників фірми щодо представництва осіб із психічними та когнітивними порушеннями.

Водночас регулятор вважає штраф виправданим через «серйозну шкоду» для клієнта: протягом чотирьох років KI мав кримінальну судимість. У SRA підкреслили, що адвокат із самого початку знав про вразливість підзахисного.

Окрім штрафу, Д’Са погодився сплатити 600 фунтів стерлінгів витрат на розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.