Клиент не мог признавать вину: в Великобритании оштрафовали адвоката из-за ненадлежащей защиты мужчины с аутизмом

Регулятор установил, что юрист знал о состоянии подзащитного, но не инициировал отмену признания вины.

В Великобритании регулятор оштрафовал адвоката за ненадлежащее представительство интересов клиента с психическими расстройствами, который, как впоследствии установил суд, не был способен признавать вину. Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет о директоре юридической фирмы в городе Leicester Оливере Артуре Д’Са. Как сообщает Solicitors Regulation Authority (SRA), его оштрафовали на 3 800 фунтов стерлингов. Соответствующее соглашение об урегулировании было опубликовано на этой неделе.

Клиент с аутизмом признал вину во время онлайн-заседания

Д’Са, получивший право на адвокатскую практику в 1984 году, представлял интересы клиента, обозначенного как «KI», в уголовном производстве. Он знал, что подзащитному диагностировано расстройство аутистического спектра.

Во время дистанционного судебного заседания, на которое сам адвокат не явился, но обеспечил участие другого защитника от имени клиента, KI признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Через два месяца Д’Са получил заключения судебного психиатра и дипломированного психолога. В отчетах указывалось, что клиент имеет высокий уровень тревожности, суицидальные мысли и признаки нарушений обучения. Специалисты пришли к выводу, что он не обладал процессуальной дееспособностью: не мог осознанно признавать вину, формировать правовую позицию совместно с защитниками и полноценно участвовать в судебном разбирательстве.

Суд не отменил признание вины сразу

По данным регулятора, адвокат представил эти медицинские заключения для учета при назначении наказания. Однако он не обратился в суд с ходатайством об отмене заявления о признании вины.

В 2022 году новые адвокаты KI подали апелляцию, подчеркнув, что их клиент не был пригоден к участию в процессе, а прежние представители не обеспечили надлежащую защиту. Апелляционный суд удовлетворил жалобу и отменил приговоры.

Нарушение профессиональных стандартов

Оливер Д’Са признал нарушение кодекса поведения SRA — в частности обязанности учитывать индивидуальные характеристики, потребности и обстоятельства клиента.

В Solicitors Regulation Authority отметили, что в ходе расследования адвокат действовал открыто и честно, признал, что мог бы действовать иначе, и изменил подход к работе с другими клиентами. Он также инициировал дополнительное обучение для себя и сотрудников фирмы по вопросам представительства лиц с психическими и когнитивными нарушениями.

В то же время регулятор считает штраф оправданным из-за «серьезного вреда» для клиента: на протяжении четырех лет KI имел уголовную судимость. В SRA подчеркнули, что адвокат с самого начала знал о уязвимости подзащитного.

Помимо штрафа, Д’Са согласился оплатить 600 фунтов стерлингов расходов на расследование.

