Реєстрація дронів і штрафи за порушення: Рада готує нові правила для БпЛА

Облік, штрафи, кримінальна відповідальність: нові правила для БпЛА.

У Верховній Раді робоча група Комітету з питань правоохоронної діяльності розглянула законопроєкт №13600, який має унормувати використання та експлуатацію безпілотних літальних апаратів (БпЛА). За підсумками обговорення ініціативу підтримали та рекомендували ухвалити в першому читанні за основу.

У засіданні робочої групи взяли участь представники сектору безпеки й оборони, Офісу Президента, Головного управління державної авіації та Державної авіаційної служби.

Учасники обговорення зазначили, що в Україні суттєво зросла кількість осіб, які пройшли навчання з керування безпілотними системами. Такі навички мають не лише військові, а й цивільні. Водночас використання дронів дедалі частіше пов’язують із правопорушеннями, зокрема кримінальними.

Як приклад навели інцидент, що стався в ніч на 11 грудня у селі поблизу Львова, де безпілотний апарат уразив приватний житловий будинок.

Відтак, законопроєкт №13600 передбачає оновлення законодавства у сфері використання БпЛА та посилення відповідальності за правопорушення в галузі цивільної авіації після припинення або скасування воєнного стану. Документ також орієнтований на європейські підходи, зокрема на норми регламенту ЄС 2019/947, який передбачає обов’язкову реєстрацію операторів дронів зі злітною масою від 250 грамів.

Голова профільного комітету Сергій Іонушас наголосив, що під час підготовки законопроєкту враховувався досвід Європейського Союзу та США.

««Важливо, що робоча група врахувала досвід Європейського Союзу та США у відповідній сфері. Зокрема, зі зростанням популярності БпЛА Федеральне управління цивільної авіації та органи влади США постійно працюють над тим, щоб зробити закони про дрони практичними, запобігаючи їхньому зловживанню і захищаючи громадян», - підкреслив парламентарій.

У комітеті зазначили, що окремі положення законопроєкту будуть доопрацьовані до другого читання.

Голава Національної поліції Іван Вигівський раніше зазначив, що за відсутності системного контролю ризики для цивільного населення лише зростають. Саме тому Нацполіція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни у сфері експлуатації БпЛА.

Йдеться, зокрема, про законопроєкт № 13600, зареєстрований у Верховній Раді, який передбачає:

обов’язкову реєстрацію безпілотників та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;

державний облік дронів у підрозділах Нацполіції;

унормування правил польотів, включно з ідентифікацією користувачів та вимогами до документів, що дають право на здійснення польотів;

адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;

кримінальну відповідальність за порушення, що призведуть до шкоди людям чи значних матеріальних збитків.

Вигівський наголосив, що це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період.

«Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним», - підкреслив він.

