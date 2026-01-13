Регистрация дронов и штрафы за нарушение: Рада готовит новые правила для БпЛА

Учет, штрафы, уголовная ответственность: новые правила для БпЛА.

Фото: AFP

В Верховной Раде рабочая группа Комитета по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрела законопроект №13600, который должен урегулировать использование и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). По итогам обсуждения инициативу поддержали и рекомендовали принять в первом чтении за основу.

В заседании рабочей группы приняли участие представители сектора безопасности и обороны, Офиса Президента, Главного управления государственной авиации и Государственной авиационной службы.

Участники обсуждения отметили, что в Украине существенно возросло количество лиц, прошедших обучение управлению беспилотными системами. Такими навыками обладают не только военнослужащие, но и гражданские лица. В то же время использование дронов все чаще связывают с правонарушениями, в том числе уголовными.

В качестве примера привели инцидент, произошедший в ночь на 11 декабря в селе вблизи Львова, где беспилотный аппарат поразил частный жилой дом.

Таким образом, законопроект №13600 предусматривает обновление законодательства в сфере использования БпЛА и усиление ответственности за правонарушения в области гражданской авиации после прекращения или отмены военного положения. Документ также ориентирован на европейские подходы, в частности на нормы регламента ЕС 2019/947, который предусматривает обязательную регистрацию операторов дронов со взлетной массой от 250 граммов.

Глава профильного комитета Сергей Ионушас подчеркнул, что при подготовке законопроекта учитывался опыт Европейского Союза и США.

«Важно, что рабочая группа учла опыт Европейского Союза и США в соответствующей сфере. В частности, с ростом популярности БпЛА Федеральное управление гражданской авиации и органы власти США постоянно работают над тем, чтобы сделать законы о дронах практичными, предотвращая их злоупотребление и защищая граждан», — подчеркнул парламентарий.

В комитете отметили, что отдельные положения законопроекта будут доработаны ко второму чтению.

Глава Национальной полиции Иван Выговский ранее отмечал, что при отсутствии системного контроля риски для гражданского населения лишь возрастают. Именно поэтому Нацполиция поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения в сфере эксплуатации БпЛА.

Речь идет, в частности, о законопроекте № 13600, зарегистрированном в Верховной Раде, который предусматривает:

обязательную регистрацию беспилотников и внесение их в Государственный реестр воздушных судов;

государственный учет дронов в подразделениях Нацполиции;

урегулирование правил полетов, включая идентификацию пользователей и требования к документам, дающим право на осуществление полетов;

административную ответственность за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения;

уголовную ответственность за нарушения, которые приведут к вреду людям или значительному материальному ущербу.

Выговский подчеркнул, что это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период.

«Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным», — подчеркнул он.

