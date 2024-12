10 грудня – яке сьогодні свято та головні події

10 грудня в Україні і світі святкують День прав людини та Міжнародний день захисту прав тварин.

У вівторок, 10 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день футболу. Це свято створене для того, щоб привернути увагу до популярності футболу в усьому світі та його значення як глобального явища, що об'єднує людей з різних куточків планети. Футбол є не лише популярним видом спорту, але й потужним соціальним, культурним і економічним феноменом. Цей день не є офіційним святом, що визнається урядами, але він набув популярності завдяки ініціативам футбольних організацій та різноманітних заходів, присвячених футболу, які проходять у цей день. Вони включають організацію матчів, благодійні заходи, лекції, турніри для любителів і активні акції, спрямовані на популяризацію спорту серед молоді.

Також 10 грудня День прав людини. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 1950 року і став важливим етапом у боротьбі за рівність, свободу і гідність кожної людини. 10 грудня було вибрано, оскільки саме цього дня 1948 року була ухвалена Всеосяжна декларація прав людини ООН, документ, який став основою для міжнародного захисту прав людини. Вона визначає основні права і свободи, які повинні бути гарантовані кожній людині, незалежно від раси, статі, національності, мови, релігії або будь-якої іншої ознаки.

А ще 10 грудня Міжнародний день захисту прав тварин. Цей день покликаний привернути увагу до прав тварин і до необхідності поліпшення умов їх життя, а також до боротьби за припинення жорстокого поводження з ними. Міжнародний день захисту прав тварин був ініційований організаціями, що займаються захистом тварин, такими як World Animal Protection, та активістами з різних країн. Це свято має на меті підвищення обізнаності щодо важливості збереження тваринного світу, боротьби з браконьєрством, знищенням природних середовищ існування і незаконною торгівлею тваринами. Цей день також є нагодою для привернення уваги до конкретних проблем, таких як жорстокість до домашніх тварин, використання тварин у наукових експериментах, незаконне полювання та інші порушення прав тварин.

10 грудня святкують Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин. Цей день був ініційований для того, щоб привернути увагу до важливості визнання прав тварин на міжнародному рівні. Головною метою є підтримка ідеї, що всі живі істоти, незалежно від виду, повинні мати основні права на життя, свободу і добробут, без жорстокого ставлення і експлуатації.

Яке сьогодні церковне свято

10 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Святий Мина був римським воїном, який прийняв християнство і був страчений за свою віру. Він відомий своєю мужністю та відданістю Богу, незважаючи на небезпеку. Святий Єрмоген був візантійським імператором, який також став мучеником за віру. Він був відомий своїм благочестям і покровительством церкві. Його життя було відзначено численними чудесами. Святий Євграф був римським воїном, який також прийняв християнство і був страчений за свою віру. Він відомий своєю відданістю Богу і мужністю перед лицем смерті.

Календар важливих подій за 10 грудня

1520 рік — Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;

1637 рік — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;

1684 рік — Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;

1768 рік — у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;

1817 рік — Міссісіпі стає 20-м штатом США, його назва у перекладі з мови індіанців означає «Велика річка»;

1901 рік — у Стокгольмі вручили перші Нобелівські премії;

1948 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Загальну декларацію прав людини;

1953 рік — виходить 1-й номер журналу «Плейбой»;

1981 рік — американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, пізніше недуг отримує назву «синдром набутого імунодефіциту» (СНІД);

1999 рік — Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

