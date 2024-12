10 декабря – какой сегодня праздник и главные события

10 декабря в Украине и мире празднуют День прав человека и Международный день защиты прав животных.

Во вторник, 10 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день футбола. Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание к популярности футбола во всем мире и его значению как глобальному явлению, объединяющему людей из разных уголков планеты. Футбол является не только популярным видом спорта, но мощным социальным, культурным и экономическим феноменом. Этот день не является официальным праздником, признаваемым правительствами, но он приобрел популярность благодаря инициативам футбольных организаций и разнообразных мероприятий, посвященных футболу, которые проходят в этот день. Они включают в себя организацию матчей, благотворительные мероприятия, лекции, турниры для любителей и активные акции, направленные на популяризацию спорта среди молодежи.

Также 10 декабря День прав человека. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 г. и стал важным этапом в борьбе за равенство, свободу и достоинство каждого человека. 10 декабря было выбрано, поскольку именно в этот день 1948 года была принята Всеобъемлющая декларация прав человека ООН, документ, ставший основой для международной защиты прав человека. Она определяет основные права и свободы, которые должны быть гарантированы каждому человеку, независимо от расы, пола, национальности, языка, религии или любого другого признака.

А еще 10 декабря Международный день защиты прав животных. Этот день призван привлечь внимание к правам животных и необходимости улучшения условий их жизни, а также к борьбе за прекращение жестокого обращения с ними. Международный день защиты прав животных был инициирован организациями, занимающимися защитой животных, такими как World Animal Protection, и активистами из разных стран. Целью праздника является повышение осведомленности о важности сохранения животного мира, борьбы с браконьерством, уничтожением природных сред обитания и незаконной торговлей животными. Этот день также является возможностью привлечь внимание к конкретным проблемам, таким как жестокость к домашним животным, использование животных в научных экспериментах, незаконная охота и другие нарушения прав животных.

10 декабря празднуют Международный День акций за принятие Декларации прав животных. Этот день был инициирован для привлечения внимания к важности признания прав животных на международном уровне. Главной целью является поддержание идеи, что все живые существа, независимо от вида, должны иметь основные права на жизнь, свободу и благополучие без жестокого отношения и эксплуатации.

Какой сегодня церковный праздник

10 декабря в церковном календаре – день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Святой Мина был римским воином, принявшим христианство и казненным за свою веру. Он известен своим мужеством и преданностью Богу, несмотря на опасность. Святой Ермоген был византийским императором, также ставшим мучеником за веру. Он был известен своим благочестием и покровительством церкви. Его жизнь была отмечена многочисленными чудесами. Святой Евграф был римским воином, который принял христианство и был казнен за свою веру. Он известен своей преданностью Богу и мужеством перед лицом смерти.

Календарь важных событий за 10 декабря

1520 год — Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге;

1637 год — казацкие войска под руководством Павла Бута терпят поражение от войска Речи Посполитой возле городка Боровица;

1684 год — Эдмонд Галлей зачитывает на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения;

1768 год — в Великобритании основывают Королевскую Академию Искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании;

1817 год — Миссисипи становится 20-м штатом США, его название в переводе с языка индейцев означает «Великая река»;

1901 год — в Стокгольме вручили первые Нобелевские премии;

1948 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека;

1953 год — выходит 1-й номер журнала «Плейбой»;

1981 год — американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, позже недуг получает название «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД);

1999 год — Панамский канал переходит под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

