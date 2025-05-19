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19 травня – яке сьогодні свято та головні події

09:20, 19 травня 2025
19 травня святкують Всесвітній день сімейного лікаря.
19 травня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: freepik.com
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У понеділок, 19 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

19 травня в Україні святкують День сімейної медицини. Цей день покликаний вшанувати лікарів, котрі стоять на передовій охорони здоров’я, забезпечуючи пацієнтам всебічну, безперервну і доступну медичну підтримку. Саме сімейні лікарі виступають основою первинної ланки медичної допомоги, створюючи міцний місток довіри між медициною і кожною родиною.

Також 19 травня Всесвітній день сімейного лікаря. Цей день покликаний вшанувати медиків, котрі на передовій ланці системи охорони здоров’я забезпечують комплексний, безперервний і доступний догляд за здоров’ям людей усіх вікових груп та соціальних верств. Ініціатива започаткування цього свята належить Всесвітній федерації сімейних лікарів (WONCA), а вперше його відзначили 2010 року. Свято має на меті підкреслити унікальну роль сімейних лікарів як незамінних хранителів здоров’я громади, які не лише лікують хвороби, а й формують довіру, підтримують профілактику і зміцнюють зв’язок між медициною і пацієнтом.

А ще 19 травня Міжнародний день боротьби з гепатитом. Цей день покликаний привернути увагу до однієї з найсерйозніших загроз здоров’ю людства — запальних захворювань печінки, спричинених вірусними інфекціями, що можуть призводити до тяжких ускладнень, включно з цирозом і навіть раком печінки.  

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 19 травня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського. Священномученик Патрикій, що обіймав єпископський престол у давньому місті Пруса (сучасна Бурса, Туреччина), належить до когорти великих сповідників Христової віри, які у вирі жорстоких гонінь не скорилися силі меча та облуді ідолопоклонства. Його служіння припало на часи, коли язичницька влада з усією люттю боролася з християнством, вимагаючи від духовенства зречення віри.

Календар важливих подій 19 травня

1051 рік — У величному соборі міста Реймс, що у Франції, відбулася коронація Анни Ярославни — доньки великого київського князя Ярослава Мудрого. Цей акт не лише увінчав дипломатичний союз між двома величними державами, а й символізував вплив Київської Русі у європейській політиці середньовіччя;

1536 рік — Закінчився трагічний шлях Анни Болейн, другої дружини англійського короля Генріха VIII. Її страта стала кульмінацією глибоких політичних і релігійних змін в Англії, відкривши нову сторінку у історії королівської династії Тюдорів;

1568 рік — Англійська королева Єлизавета I віддала наказ ув’язнити свою колишню шотландську співвітчизницю і суперницю — королеву Марію Стюарт. Марія, яка претендувала на англійський престол, опинилася у тюрмі, що ознаменувало початок довготривалого політичного протистояння та інтриг;

1649 рік — У Великій Британії настала історична мить: країна офіційно проголосила себе республікою, скинувши монархію. Цей радикальний крок позначив кардинальні зміни у політичній системі Англії, заклавши підвалини для нової форми правління;

1861 рік — У місті Суми відкрили першу в Україні недільну школу — важливу освітню ініціативу, спрямовану на піднесення культурного рівня народу, надання знань тим, хто не мав доступу до традиційної освіти;

1997 рік — Технологічна компанія “Hewlett-Packard” здійснила прорив, представивши свій перший портативний комп’ютер, який працював під управлінням операційної системи Windows CE. Цей пристрій започаткував нову епоху мобільних обчислень;

1998 рік — З національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомі зловмисники викрали дві картини видатного Вінсента ван Гога та одну роботу великого Поля Сезанна. Цей інцидент став одним із найгучніших злочинів у світі мистецтва;

2005 рік — На конференції міністрів освіти європейських країн, що проходила у норвезькому місті Берген, було прийнято важливе рішення про інтеграцію України до Болонського процесу — крок, який відкрив нові можливості для гармонізації національної системи освіти з європейськими стандартами.

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