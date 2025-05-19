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19 мая – какой сегодня праздник и главные события

09:20, 19 мая 2025
19 мая празднуют Всемирный день семейного врача.
19 мая – какой сегодня праздник и главные события
Фото: freepik.com
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В понедельник, 19 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

19 мая в Украине празднуют День семейной медицины. Этот день призван почтить врачей, стоящих на передовом здравоохранении, обеспечивая пациентам всестороннюю, непрерывную и доступную медицинскую поддержку. Именно семейные врачи выступают основой первичного звена медицинской помощи, создавая крепкий мостик доверия между медициной и каждой семьей.

Также 19 мая Всемирный день семейного врача. Этот день призван почтить медиков, которые на передовом звене системы здравоохранения обеспечивают комплексный, непрерывный и доступный уход за здоровьем людей всех возрастов и социальных слоев. Инициатива начала этого праздника принадлежит Всемирной федерации семейных врачей (WONCA), а впервые его отметили в 2010 году. Целью праздника является подчеркнуть уникальную роль семейных врачей как незаменимых хранителей здоровья общества, которые не только лечат болезни, но и формируют доверие, поддерживают профилактику и укрепляют связь между медициной и пациентом.

А еще 19 мая Международный день борьбы с гепатитом. Этот день призван обратить внимание на одну из самых серьезных угроз здоровью человечества — воспалительные заболевания печени, вызванные вирусными инфекциями, которые могут приводить к тяжелым осложнениям, включая цирроз и даже рак печени.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 19 мая, верующие празднуют день памяти святого священномученика Патрикия, епископа Прусского. Священномученик Патрикий, занимавший епископский престол в древнем городе Пруса (современная Бурса, Турция), принадлежит к когорте великих исповедников Христовой веры, которые в водовороте жестоких гонений не покорились силе меча и идолопоклонству. Его служение пришлось на времена, когда языческая власть со всей яростью боролась с христианством, требуя от духовенства отречения от веры.

Календарь важных событий за 19 мая

1051 год — В величественном соборе города Реймс, что во Франции, состоялась коронация Анны Ярославны — дочери великого киевского князя Ярослава Мудрого. Этот акт не только увенчал дипломатический союз между двумя величественными государствами, но символизировал влияние Киевской Руси в европейской политике средневековья;

1536 год — Закончился трагический путь Анны Болейн, второй жены английского короля Генриха VIII. Ее казнь стала кульминацией глубоких политических и религиозных перемен в Англии, открыв новую страницу в истории королевской династии Тюдоров;

1568 год — Английская королева Елизавета I отдала приказ заключить свою бывшую шотландскую соотечественницу и соперницу — королеву Марию Стюарт. Мария, претендовавшая на английский престол, оказалась в тюрьме, что ознаменовало начало долгосрочного политического противостояния и интриг;

1649 год — В Великобритании наступил исторический миг: страна официально провозгласила себя республикой, свергнув монархию. Этот радикальный шаг обозначил кардинальные изменения в политической системе Англии, заложив основы для новой формы правления;

1861 год — В городе Сумы открыли первую в Украине воскресную школу — важную образовательную инициативу, направленную на подъем культурного уровня народа, предоставление знаний тем, кто не имел доступа к традиционному образованию;

1997 год — Технологическая компания “Hewlett-Packard” совершила прорыв, представив свой первый портативный компьютер, работавший под управлением операционной системы Windows CE. Это устройство положило начало новой эпохе мобильных вычислений;

1998 год — Из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные злоумышленники похитили две картины выдающегося Винсента ван Гога и одну работу великого Поля Сезанна. Этот инцидент стал одним из самых громких преступлений в мире искусства;

2005 год — На конференции министров образования европейских стран, проходившей в норвежском городе Берген, было принято важное решение об интеграции Украины в Болонский процесс — шаг, который открыл новые возможности для гармонизации национальной системы образования с европейскими стандартами.

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