Кабмін пропонує запровадити базову соціальну допомогу з 2026 року — деталі законопроекту

В Україні з’явиться новий вид соцдопомоги: уряд зареєстрував проект закону.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №14051 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Мета законопроекту

Документ спрямований на консолідацію програм соціальної підтримки, підвищення адресності допомоги та виведення найбільш вразливих категорій громадян із складних життєвих обставин.

Основні положення

Законопроект передбачає:

З 1 січня 2026 року трансформацію державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у базову соціальну допомогу з об’єднанням окремих видів виплат.

Надавати базову соціальну допомогу найбільш уразливим категоріям як основний інструмент подолання бідності.

Визначати розмір допомоги як різницю між базовою величиною для сім’ї та середньомісячним доходом домогосподарства:

100% базової величини — для першого члена сім’ї;

70% — для кожного наступного;

100% — для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I–II груп.

Створити окремий орган-адміністратор для управління базовою соціальною допомогою (визначатиме Кабмін).

