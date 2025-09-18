Кабмін пропонує запровадити базову соціальну допомогу з 2026 року — деталі законопроекту

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №14051 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Мета законопроекту
Документ спрямований на консолідацію програм соціальної підтримки, підвищення адресності допомоги та виведення найбільш вразливих категорій громадян із складних життєвих обставин.
Основні положення
Законопроект передбачає:
З 1 січня 2026 року трансформацію державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у базову соціальну допомогу з об’єднанням окремих видів виплат.
Надавати базову соціальну допомогу найбільш уразливим категоріям як основний інструмент подолання бідності.
Визначати розмір допомоги як різницю між базовою величиною для сім’ї та середньомісячним доходом домогосподарства:
Створити окремий орган-адміністратор для управління базовою соціальною допомогою (визначатиме Кабмін).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.