Кабмин предлагает ввести базовую социальную помощь с 2026 года — детали законопроекта

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Цель законопроекта
Документ направлен на консолидацию программ социальной поддержки, повышение адресности помощи и выведение наиболее уязвимых категорий граждан из сложных жизненных обстоятельств.
Основные положения
Законопроект предусматривает:
С 1 января 2026 года трансформацию государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь с объединением отдельных видов выплат.
Предоставление базовой социальной помощи наиболее уязвимым категориям как основного инструмента преодоления бедности.
Определение размера помощи как разницы между базовой величиной для семьи и среднемесячным доходом домохозяйства:
Создание отдельного органа-администратора для управления базовой социальной помощью (будет определён Кабмином).
