Кабмин предлагает ввести базовую социальную помощь с 2026 года — детали законопроекта

В Украине появится новый вид соцпомощи: правительство зарегистрировало проект закона.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Цель законопроекта

Документ направлен на консолидацию программ социальной поддержки, повышение адресности помощи и выведение наиболее уязвимых категорий граждан из сложных жизненных обстоятельств.

Основные положения

Законопроект предусматривает:

С 1 января 2026 года трансформацию государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь с объединением отдельных видов выплат.

Предоставление базовой социальной помощи наиболее уязвимым категориям как основного инструмента преодоления бедности.

Определение размера помощи как разницы между базовой величиной для семьи и среднемесячным доходом домохозяйства:

100% базовой величины — для первого члена семьи;

70% — для каждого следующего;

100% — для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I–II групп.

Создание отдельного органа-администратора для управления базовой социальной помощью (будет определён Кабмином).