Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Кабмин предлагает ввести базовую социальную помощь с 2026 года — детали законопроекта

21:26, 18 сентября 2025
В Украине появится новый вид соцпомощи: правительство зарегистрировало проект закона.
Кабмин предлагает ввести базовую социальную помощь с 2026 года — детали законопроекта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Цель законопроекта

Документ направлен на консолидацию программ социальной поддержки, повышение адресности помощи и выведение наиболее уязвимых категорий граждан из сложных жизненных обстоятельств.

Основные положения

Законопроект предусматривает:

С 1 января 2026 года трансформацию государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь с объединением отдельных видов выплат.

Предоставление базовой социальной помощи наиболее уязвимым категориям как основного инструмента преодоления бедности.

Определение размера помощи как разницы между базовой величиной для семьи и среднемесячным доходом домохозяйства:

  • 100% базовой величины — для первого члена семьи;
  • 70% — для каждого следующего;
  • 100% — для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I–II групп.

Создание отдельного органа-администратора для управления базовой социальной помощью (будет определён Кабмином).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді