Чому взимку може фіксуватися підвищене забруднення повітря — відповідь Укргідрометцентру

Причиною забруднення є джерела викидів, тоді як погодні умови визначають, чи будуть ці домішки розсіюватися, чи накопичуватися поблизу поверхні землі.

В Україні у зимовий період у містах може фіксуватися підвищене забруднення повітря навіть за відсутності туману та за візуально ясного, блакитного неба. У таких випадках мова не йде про смог у класичному розумінні, а про накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

«Найчастіше в цей період зростає концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 — твердих і рідких частинок діаметром до 2,5 мікрометра, які не завжди помітні візуально, але можуть негативно впливати на якість повітря», - заявили в Укргідрометцентрі.

Також там назвали основні джерела таких забрудників:

Транспортні викиди — вихлопи автомобілів, особливо дизельного транспорту.

Опалення — спалювання твердого палива (вугілля, дров, пелет) та газу в приватному секторі й на промислових об’єктах. У холодний період інтенсивність опалення зростає, а разом із нею — і обсяги викидів.

Чому забруднення накопичується?

Реальною причиною забруднення є саме джерела викидів, тоді як погодні умови визначають, чи будуть ці домішки розсіюватися, чи накопичуватися поблизу поверхні землі.

За антициклональної погоди взимку складаються умови, що перешкоджають очищенню повітря:

Температурна інверсія — холодне повітря затримується біля землі й не піднімається вгору, що блокує вертикальне перемішування повітря.

Слабкий або відсутній вітер — забруднюючі речовини не розсіюються, а залишаються в зоні викидів.

Стабільна, суха і ясна погода — навіть за відсутності туману й хмарності домішки можуть накопичуватися в приземному шарі атмосфери.

Саме тому за зимової антициклональної погоди, зокрема у великих містах із значними обсягами викидів, може спостерігатися погіршення якості повітря без ознак смогу та за візуально чистого неба.

