Чому взимку може фіксуватися підвищене забруднення повітря — відповідь Укргідрометцентру
В Україні у зимовий період у містах може фіксуватися підвищене забруднення повітря навіть за відсутності туману та за візуально ясного, блакитного неба. У таких випадках мова не йде про смог у класичному розумінні, а про накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
«Найчастіше в цей період зростає концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 — твердих і рідких частинок діаметром до 2,5 мікрометра, які не завжди помітні візуально, але можуть негативно впливати на якість повітря», - заявили в Укргідрометцентрі.
Також там назвали основні джерела таких забрудників:
Транспортні викиди — вихлопи автомобілів, особливо дизельного транспорту.
Опалення — спалювання твердого палива (вугілля, дров, пелет) та газу в приватному секторі й на промислових об’єктах. У холодний період інтенсивність опалення зростає, а разом із нею — і обсяги викидів.
Чому забруднення накопичується?
Реальною причиною забруднення є саме джерела викидів, тоді як погодні умови визначають, чи будуть ці домішки розсіюватися, чи накопичуватися поблизу поверхні землі.
За антициклональної погоди взимку складаються умови, що перешкоджають очищенню повітря:
Температурна інверсія — холодне повітря затримується біля землі й не піднімається вгору, що блокує вертикальне перемішування повітря.
Слабкий або відсутній вітер — забруднюючі речовини не розсіюються, а залишаються в зоні викидів.
Стабільна, суха і ясна погода — навіть за відсутності туману й хмарності домішки можуть накопичуватися в приземному шарі атмосфери.
Саме тому за зимової антициклональної погоди, зокрема у великих містах із значними обсягами викидів, може спостерігатися погіршення якості повітря без ознак смогу та за візуально чистого неба.
