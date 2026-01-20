  1. Общество

Почему зимой может фиксироваться повышенное загрязнение воздуха — ответ Укргидрометцентра

15:24, 20 января 2026
Причиной загрязнения являются источники выбросов, тогда как погодные условия определяют, будут ли эти примеси рассеиваться или накапливаться вблизи поверхности земли.
Фото: unian.ua
В Украине в зимний период в городах может фиксироваться повышенное загрязнение воздуха даже при отсутствии тумана и при визуально ясном, голубом небе. В таких случаях речь не идет о смоге в классическом понимании, а о накоплении загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

«Чаще всего в этот период возрастает концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 — твердых и жидких частиц диаметром до 2,5 микрометра, которые не всегда заметны визуально, но могут негативно влиять на качество воздуха», — заявили в Укргидрометцентре.

Также там назвали основные источники таких загрязнителей:

Транспортные выбросы — выхлопы автомобилей, особенно дизельного транспорта.

Отопление — сжигание твердого топлива (угля, дров, пеллет) и газа в частном секторе и на промышленных объектах. В холодный период интенсивность отопления возрастает, а вместе с ней — и объемы выбросов.

Почему загрязнение накапливается?

Реальной причиной загрязнения являются именно источники выбросов, тогда как погодные условия определяют, будут ли эти примеси рассеиваться или накапливаться вблизи поверхности земли.

При антициклональной погоде зимой складываются условия, препятствующие очищению воздуха:

Температурная инверсия — холодный воздух задерживается у земли и не поднимается вверх, что блокирует вертикальное перемешивание воздуха.

Слабый или отсутствующий ветер — загрязняющие вещества не рассеиваются, а остаются в зоне выбросов.

Стабильная, сухая и ясная погода — даже при отсутствии тумана и облачности примеси могут накапливаться в приземном слое атмосферы.

Именно поэтому при зимней антициклональной погоде, в частности в крупных городах со значительными объемами выбросов, может наблюдаться ухудшение качества воздуха без признаков смога и при визуально чистом небе.

воздух

