У Пенсійному фонді назвали основні підстави для припинення виплати пільг на комунальні послуги

Є дві підстави припинення виплати пільг на ЖКП.

Фото: fakty.com.ua

Виплату пільг може бути припинено відповідно до пункту 19 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Основні підстави для припинення:

- з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика, втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії, – з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;

- за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

