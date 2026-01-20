В Пенсионном фонде назвали основные основания для прекращения выплаты льгот на коммунальные услуги

Существует два основания для прекращения выплаты льгот на ЖКУ.

Выплата льгот может быть прекращена в соответствии с пунктом 19 Порядка предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Основные основания для прекращения:

— по причинам, которые делают невозможным ее предоставление, в частности в случае смерти льготника, утраты права на льготу, назначения жилищной субсидии, — с месяца, следующего за месяцем наступления указанного события;

— по заявлению льготника — с месяца, следующего за месяцем ее подачи, если иное не предусмотрено заявлением.

