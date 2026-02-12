Українця Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що Владислава Гераскевича не допустили до змагань через те, що спортсмен відмовився дотримуватися правил.

Українця Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Про це повідомили у НОК України.

Він мав вийти на старт у «шоломі пам’яті» — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх українських Героїв.

«Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам — з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять — це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни», - йдеться у заяві.

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що Гераскевича не допустили до змагань через нібито відмову спортсмена дотримуватися правил щодо вираження для атлетів.

«Попри численні обговорення та особисті зустрічі між МОК та Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглянув жодної форми компромісу», — заявили там.

У МОК стверджують, що Гераскевич міг показати свій шолом під час всіх тренувальних заїздів. Спортсмену також запропонували варіант продемонструвати шолом безпосередньо після змагань, у змішаній зоні.

«Жалоба не виражається і не сприймається однаково в усьому світі. Для підтримки спортсменів у час жалоби МОК створив багатоконфесійні центри в Олімпійських селах та спеціальне місце для жалоби, щоб скорбота могла бути виражена з гідністю та повагою. Також є можливість носити чорну пов’язку під час змагань за певних обставин. Під час Олімпійських ігор спортсменам також пропонують різні можливості для вираження скорботи та своїх поглядів, зокрема у змішаних зонах для медіа, у соціальних мережах, під час пресконференцій та інтерв’ю», — додали у заяві.

