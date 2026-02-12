  1. Общество
  2. / Спорт

Украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде

10:56, 12 февраля 2026
Международный олимпийский комитет заявил, что Владислава Гераскевича не допустили к соревнованиям из-за того, что спортсмен отказался соблюдать правила.
Украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде
Фото: Reuters
Украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Об этом сообщили в НОК Украины.

Он должен был выйти на старт в «шлеме памяти» — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем украинским Героям.

«Сегодня Владислав не стартовал, но был не один — с ним была, есть и будет вся Украина. Потому что когда спортсмен выходит за правду, честь и память — это уже победа. Победа для Владислава. Победа для всей страны», — говорится в заявлении.

Международный олимпийский комитет заявил, что Гераскевича не допустили к соревнованиям якобы из-за отказа спортсмена соблюдать правила относительно выражения для атлетов.

«Несмотря на многочисленные обсуждения и личные встречи между МОК и Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассмотрел ни одной формы компромисса», — заявили там.

В МОК утверждают, что Гераскевич мог показать свой шлем во время всех тренировочных заездов. Спортсмену также предложили вариант продемонстрировать шлем непосредственно после соревнований, в смешанной зоне.

«Скорбь выражается и воспринимается не одинаково во всем мире. Для поддержки спортсменов во время скорби МОК создал многоконфессиональные центры в Олимпийских деревнях и специальное место для скорби, чтобы траур мог быть выражен с достоинством и уважением. Также есть возможность носить черную повязку во время соревнований при определенных обстоятельствах. Во время Олимпийских игр спортсменам также предлагают различные возможности для выражения скорби и своих взглядов, в частности в смешанных зонах для медиа, в социальных сетях, во время пресс-конференций и интервью», — добавили в заявлении.

спорт

