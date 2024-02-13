На Волині виготовляли фальсифіковану побутову хімію відомих брендів: вилучено 80 тонн продукції, фото

У підпільному цеху виготовляли продукцію, на яку наклеювали етикетки із назвами відомих торгових марок.

Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили організовану злочинну групу з восьми осіб, які виготовляли фальсифіковані пральні та мийні засоби. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що житель Луцького району для виготовлення та продажу нелегальної продукції залучив співучасників. Разом вони придбали устаткування та сировину, необхідні для виготовлення пральних засобів, тару для розфасовки та наклейки з логотипами іноземних брендів. Підпільне виробництво пральних засобів організували в орендованому приміщенні.

На запаковану продукцію клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Надалі під виглядом оригіналу товар продавали через мережу Інтернет за цінами нижче ринкових. Реалізовували побутову хімію гуртом та в роздріб.

У фігурантів провели низку обшуків та вилучили понад 80 тонн фальсифікованої побутової хімії. Орієнтовні збитки завдані компаніям правовласникам торгових марок становлять 1,5 млн грн.

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