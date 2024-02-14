У Києві судитимуть експосадовця, який здав до ломбарду генератор від благодійників

Один із генераторів вже експосадовець залишив собі, а потім здав його до ломбарду.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього в.о. директора Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2022 – 2023 роки, під час блекаутів, міжнародні партнери в якості гуманітарної допомоги надали Дніпровській РДА генератори, 9 з них були передані Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району.

«Директор Центру один із генераторів залишив собі. У подальшому вказаний генератор вартістю понад 33 тис. грн посадовець здав до ломбарду, отримавши за нього 2600 грн», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

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